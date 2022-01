Sánchez evita el Congreso y estará casi dos meses sin responder a la oposición a pesar de la crisis en Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará un total de ocho semanas sin someterse al control de la Cortes, pese a la grave crisis internacional que se está viviendo en Ucrania y el posible envío de tropas españolas a las zonas más tensas.

En este sentido, el líder del Ejecutivo no modificará su agenda y no responderá a las preguntas de la oposición hasta el próximo 16 de febrero, ya que no asistirá a la sesión de control del 2 de febrero, la primera tras el parón navideño por el viaje oficial a Emiratos.

La siguiente semana, no hay convocado pleno en el Congreso de los Diputados por las elecciones en Castilla y León. Por lo tanto, Sánchez evita el control de las Cortes hasta el día 16. La última vez que se sometió a las preguntas de la oposición fue el pasado 22 de diciembre. Desde el Palacio de la Moncloa defienden que no es necesaria la comparecencia de Sánchez en el Congreso tras la comparecencia que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha realizado este martes con carácter de urgencia.

Desde la oposición, el Partido Popular exige a Sánchez que comparezca en la Cámara Baja para que rinda cuentas respecto a la postura oficial del Gobierno y explique las negociaciones que está manteniendo a nivel internacional. Incluso, el PP ha lamentado que la comparecencia de Sánchez no se haya producido este mismo martes, ya que había convocado un pleno extraordinario para convalidar tres decretos-leyes del Ejecutivo de coalición.

Frente a la comparecencia "con nocturnidad" del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se ha producido a última hora de este martes, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, cree que el presidente "debería estar a la altura de las circunstancias" y dar él las explicaciones en el Congreso. "Nadie puede gobernar en democracia como si fuera Putin", ha comentado.

Tras recordar que el PP dejó claro su apoyo desde el primer minuto, Gamarra ha señalado que "solo esa posición merecería una llamada del presidente" al líder del PP, Pablo Casado, "y que fuera Sánchez quien se explicase". "Cuando las grandes cuestiones están en juego, el único al que va a encontrar es al PP, no ERC o al Bildu. Apoyamos a nuestro país, al margen de la descortesía del presidente".

Desde la oposición también se pone de relieve la división interna que existe dentro del Consejo de Ministros respecto a la postura que nuestro país debe adoptar en la crisis de Ucrania, por eso también exigen que el Gobierno explique "cómo afecta esta división a la posición internacional de nuestro país y cómo piensa resolverla". En este contexto, Pedro Sánchez quedó fuera de la conversaciones de alto secreto que el presidente de Estado Unidos, Joe Biden, ha mantenido con diversos líderes europeos sobre la crisis en Ucrania.