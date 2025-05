Petón analiza los fichajes que necesita el Atlético para la siguiente temporada: "Lo esencial es..."

Tras caer en Champions y no tener opciones de ganar la Liga, el Atlético de Madrid tiene la mente puesta en el Mundial de Clubes y en la próxima temporada. Algo para lo que los colchoneros necesitan reforzar el equipo.

Por eso, Petón, en 'Tiempo de Juego' aseguró que “lo esencial es un central muy rápido, que pueda correr a la espalda”. En esa posición el nombre que más está sonando es el de Cuti Romero a pesar de que el colaborador no “estoy loco por él. Es un gran futbolista, pero sale de una lesión. No sabemos después de un año sin jugar prácticamente el Tottenham cómo puede estar el Cuti Romero, tampoco es un niño”.

Cordon Press El Cuti Romero es el gran objetivo del Atlético de Madrid para reforzar su defensa.

“Por otras razones me gustaría ver también esa sangre joven que añada futuro al equipo. He dicho Mosquera como un prototipo que además yo creo que estaría en precio”, continuó diciendo. “Es necesario también completar los laterales. Yo creo que entre los traspasos estaría Nahuel Molina. Me quedaría con Galán y otro lateral. Se habla de Carreras y a mi me encanta”. Además aseguró que le gusta “mucho Areso, que se comentó en su vida. Parece que va al Athletic Club, pero es un futbolista que pegaría en el Atleti de Madrid. Tiene ese alma que Raúl García nos mostró tanto tiempo”.

centro del campo

En el centro del campo recuperaría a Thomas porque “sería, de nuevo en casa, un futbolista sensacional que conoce esto”. Además, explicó que lo primero que tiene que hacer el Atleti es fichar a álex Baena porque “me va a permitir traspasar a De Paul” con ello “vas a modificar la media del Atlético de Madrid, vas a poder meter a Gallagher por dentro, vas a poder jugar de interior con Barrios. Si tienes buenos laterales, vas a tener a Llorente ahí también. Vas a tener a Thomas y Koke, que todavía te va a dar minutos buenos en las temporadas próximas. Te va a aliviar el equipo”.

EFE De Paul celebra con Griezmann el primer gol del Atlético de Madrid frente al Sevilla, en LaLiga

De lo que Petón está seguro es que "traspaso a De Paul mañana, si se está poniendo estupendo, , sabiendo que es un futbolista que tiene mercado".

la delantera

En la delantera, "si Griezmann se queda, lo haría a su voluntad" y "vendería a Correa solo si me lo pide, sino de rojiblanco hasta que se retire". Además explicó que vendería a "Lino y apostaría otro año más por Riquelme. Firmaría algún zurdo".

"El mercado te está ofreciendo cosas interesantes. Y desde luego iría al mercado español, como hacen los equipos ingleses, como hacen los grandes equipos del mundo. Primero el mercado español. Hay futbolistas en el mercado español interesantísimos. Para todos", explicó.