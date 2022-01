Herrera, a Sánchez y sus socios: "Van de pimpinela, pero son los hermanos Dalton, no se dejen engañar"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya estamos en el 11 denero de 2022, hemos salido de golpe del sueño navideño, hemos vuelto de golpe a la realidad y la realidad tiene una pinta de pesadilla desde hace dos años que tira para atrás. Hoy de qué hablamos, ¿cuáles son los personajes, los conceptos, los elementales argumentos de la actualidad de este día de martes? Uno de ellos en la pandemia, claro, y los datos de la pandemia, los datos de la pandemia dicen que ahora mismo hay 16.500 pacientos ingresados en los hospitales, 2.000 más que el viernes, que ocupan el 13% de las camas, que en UCI hay 2.200, 150 más que el viernes, 2.200 personas de una población de 47.000.000. Bueno, eso sí, supone el 23% por ciento del total de camas de cuidados intensivos.









[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DEL MARTE 11 DE ENERO]

Estamos lejos del colapso de los hospitales, pero sí que estamos con los hospitales ocupados en un asunto que si no estuviera podrían dedicarse a otros, a otras urgencias o a otras operaciones programadaso a otras circunstancias de vida. Estamos ante un panorama de muchas bajas laborales, medio millón de bajas al mes como calculan las mutuas que pasó en diciembre, eso se nota en el PIB del país porque que no vaya a trabajar un reponedor del supermercado Condis, tiene que ir a trabajar, no puede teletrabajar o los que ponen las lunas en Carglass, tampoco. Unos sí podemos teletrabajar y de hecho lo hacemos. Pero, claro, los que no van, evidentemente paralizan la creación de riqueza.

¿Qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus? No se extrañen si en los próximos días oímos hablar mucho de gripalizar la covid. Es decir, una cosa que ha dicho Sánchez que parece que, en esto de la pandemia dice algo con sentido común, que debemos pasar de gestionar una pandemia a gestionar una endemia, una enfermerdad que damos por hecho que va a estar ahí, pero a la que se puede combatir como hacemos con la gripe. El progreso técnico de los laboratorios, de la investigación hace posible que aparezcan vacunas, que se han demostrado fundamentales, fundamentales y lo seguirán haciendo con la creación de antivirales y con la adecuación de las vacunas a cada una de las variantes que vayan apareciendo.













Al covid, al coronavirus, no se le puede echar, anular, matar, fumigar de nuestra realidad, pero, hombre sí que podemos hacer que lo que provoque sea dos días de mocos y no efectivamente que uno entre en la UCI o que pierda la vida, porque ha habido no pocas personas que la han perdido en los últimos días. Vamos a ver cómo se hará esa transición, el Gobierno quiere esperar a que pase esta sexta ola. La sexta ola ¿cuándo pasará? No estoy en condiciones de decírselo.

Este Gobierno es incapaz de inventir bien los fondos europeos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Me gustaría contarles cosas muy hermosas esta mañana y seré el primero en hacerlo cuando esto mejore, pero ahora, mires por donde mires, es que te sale un estropicio, un horror o un error. Miren la escandalosa gestión de los fondos europeos. Ayer supimos que el Gobierno ha sido incapaz de invertir 13 mil de los 24 mil millones que Bruselas le dio a España en el 2021. La lectura es fácil: no saben generar dinero y el que les prestan no saben gastarlo; una parte se queda en el cajón y la otra, ya veremos cómo se hacen pistas de frontón o con los amiguetes.

Con los datos de empleo globales (usted dirá, ‘menudo desayuno me está dando’), España se mantiene como el país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. Y con el menor crecimiento del PIB tras la mayor destrucción de la pandemia. Todas las veces que pedritos y pedretes y todos los paniaguados que tiene colocados en los medios de comunicación, saquen pecho y les digan que felices somos, cuanto empleo estamos creando, cuando saquen el maletín de la señorita Pepis de maquillaje , sepan ustedes una cosa, ni siquiera la creación de empleo público disimula la realidad del mercado laboral español. Lo cual se consigue,además, con la alianza con un partido que engrosa manifestaciones a favor de ETA, otro que persigue a niños en colegios por querer aprender un poquito el español, uno más que tiene de lideresa a una señora que no atendió a menores víctimas de abusos sexuales en centros tutelados y otro más que va por el mundo poniendo a escurrir a sectores claves nacionales como el de la ganadería, con el tonto intensivo y extensivo que es Alberto Garzón. Con una coalición que, efectivamente, sufre no pocos problemas de estabilidad y de arquitectura. Como dice el gran Victor de la Serna en The Objetive “la coalición está en carne viva”, le he señalado algunas de las reflexiones de Pablo Sebastián que dice, pero, “hombre ¿no va a estar furioso Sánchez?” Se le suben los de Podemos a las barbas, sus socios van haciendo cosas que le perjudican a él. Los del PNV y Bildu jaleando a los etarras, Esquerra, el Gobierno de Cataluña, con las patochadas…, es difícil calificarlo sin caer en la exageración, pero oiga con todo lo que hace el Gobierno de Aragonés creando problemas con los escolares en Cataluña y con la lengua en Cataluña. Y, además, encima poniendo peros a la reforma laboral, los pedretes, que han conseguido firmar con patronal y sindicatos y encima quieren que les apoye el PP.

Son los hermanos Dalton, una tropa de malhechores que regaña de vez en cuando

Bueno, pues claro, la coalición en carne viva, cómo no va a estar en carne viva cuando sale un ministro por ahí a cuenta del chuletón y de las macrogranjas y etcétera, etcétera, que hace que el presidente del Gobierno tenga que salir en entrevista, en la Cadena SER, ayer y diga que ‘lamenta mucho la polémica causada’.













Sería bueno que, además, puntualizara un poco, qué es exactamente lo que lamenta, el debate, las declaraciones, que cada ministro diga lo que se le ocurre. Porque como dice Ignacio Camacho en ABC, un presidente no lamenta, un presidente cesa o refrenda, pero como a este no lo ha nombrado él, lo ha nombrado Pablo Iglesias, pues ahí lo tienen ustedes a un tipo que va declarando prensa extranjera que la carne que se exporta de ganadería intensiva es de mala calidad, animales torturados, atentado al medio ambiente… Este tipo, este tipo, este señor, ¿ha convocado expertos, se ha reunido con el sector, ha manejado muchos informes técnicos, ha hablado con el Ministerio de Agricultura y con los técnicos de Agricultura que son los que saben de verdad de estas cuestiones? Hay mucha gente en el Ministerio de Agricultura y en las Consejerías que saben de lo que hablan, ¿ ha hablado con ellos, ha debatido para poder llegar a esas conclusiones dichas a un periodista inglés que ahí siguen dando vueltas como una noria, apareciendo y desaparenciendo y calentando mucho las elecciones del próximo día 13 de febrero en Castilla y León.

Este es el panorama de hoy. Esta tropa va de pimpinela, con bronquitas y llantitos, pero son los hermanos Dalton, una asociación de malhechores que de vez en cuando regaña para engañar a sus seguidores o intentar no perderles. No se dejen engañar”.

También te interesa

Herrera habla alto y claro sobre la posibilidad de 'gripalizar' la covid-19 en España: "¿Dirección adecuada?"