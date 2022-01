Sánchez afronta un nuevo pulso con sus socios de coalición tras distanciarse de las declaraciones de Garzón

El 2022 ha arrancado con un nuevo choque en el Gobierno de coalición a causa de las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre las macrogranjas. La entrevista del titular de consumo, en el diario 'The Guardian', en la que hablaba de "carne de mala calidad" y "animales maltratados", ha provocado una sucesión de reacciones en los distintos partidos políticos, y una de las últimas ha venido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante el pasado fin de semana, en el Comité Federal del PSOE, el líder del ejecutivo se limitó a decir que su partido cumple con los ganaderos, sin referirse directamente a Garzón. Este lunes, en una entrevista radiofónica, Sánchez ha lamentado las palabras del ministro aunque no ha lanzado ninguna corrección. "Como presidente del Gobierno, expresar mi lamento sobre una polémica y creo que con eso lo estoy diciendo todo", se ha limitado a afirmar.

Sánchez no ha sido el único miembro del PSOE en pronunciarse al respecto. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que el "ruido" derivado de las declaraciones de Garzón, hace "que no se reconozca el trabajo de los agricultores y ganaderos" que han convertido a España en "una potencia de agricultura europea". Además, ha defendido que no es "acertado" enfrentar la agricultura extensiva con la intensiva, ya que "hay lugares en los que cabe la posibilidad de la ganadería extensiva, pero hay otros donde no hay pastos para ello".

Planas ha recalcado el importante papel que ocupa España como país exportador en el mundo, asegurando que "no se puede poner en duda su sistema productor y su honestidad". Por otro lado, ha explicado que el concepto de 'macrogranja' no existe en términos jurídicos y ha recordado que en otros países de Europa hay explotaciones ganaderas mucho más grandes que las de España.

Podemos responde a Sánchez y sale en defensa de Garzón

En Podemos no han sentado muy bien las palabras de Sánchez, y han sido varios los que han salido en defensa de Garzón. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha contestado directamente al líder del ejecutivo: "Pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras", ha apuntado.

Además, ha añadido que Garzón "ha corroborado lo que el Gobierno viene defendiendo en sus documentos", la defensa de la "ganadería extensiva y sostenible", y eso ha asegurado que obliga "a todo el Gobierno en su conjunto". Unas palabras en la línea del mensaje que publicaba hace unos días en sus redes sociales, mostrando su apoyo a las declaraciones del titular de consumo, pidiendo "denunciar aquellas prácticas minoritarias que agravan la crisis climática".

El presidente de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha dejado un mensaje directo a Pedro Sánchez en sus redes sociales. En primer lugar, asegura que la polémica "la ha generado la extrema derecha propagando bulos" y no el ministro Garzón, y "lamenta" que "el Presidente esté más preocupado en perder votos en Castilla y León que en defender a los ganaderos frente a las macrogranjas".

En la misma línea se ha pronunciado el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha acusado a Sánchez, de "dar por cierta una noticia que él sabe que es falsa", afirmando que sus asesores le han aconsejado que "se tenía que pronunciar contra Garzón, porque si no se diría que está en contra de la industria cárnica".

El exvicepresidente del Gobierno ha afirmado que dicha noticia ha surgido de una web "que no solo manipula sino que pone en boca de Garzón algo que Garzón no dice". Además, Iglesias asegura que las palabras de Garzón son "una obviedad" y que "hay documentos del PSOE y de los barones socialistas que dice que estamos contra la macroganjas y a favor de la ganadería extensiva". En su defensa al ministro de Consumo, ha afirmado que "le han construido un bulo" y que la situación de proliferación de bulos "es gravísima".

Para terminar, ha defendido que "no hay ningún debate en el Gobierno", ya que las palabras de Garzón son "impecables". "A las macrogranjas nadie las defiende en España, se maltrata animales y se produce carne de mala calidad y esto lo sabe todo el mundo", ha afirmado.

La polémica por el consumo de carne

Esta no es la primera polémica que genera Garzón contra los ganaderos cárnicos. A principios del mes de julio, el ministro lanzó una campaña en la que pedía reducir el consumo de carne, ya que, "en exceso, perjudica nuestra salud y la del planeta". La campaña levantó una enorme polémica, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino desacreditando a Garzón. "En términos personales, un chuletón al punto... eso es imbatible", afirmó el líder del ejecutivo.

Además, días antes de que saltara la polémica por sus palabras en 'The Guardian', el ministro de Consumo aseguraba que la mayoría de los que habían criticado la campaña lanzada en verano eran hombres, ya que "sentían que su masculinidad se vería afectada por no poder comer un trozo de carne o hacer una barbacoa", mientras que las mujeres se habían mostrado más favorables a reducir el consumo de carne.