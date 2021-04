Herrera responde a Iglesias tras señalarle en Twitter: "Si tienes que decir algo, te vienes a COPE"

Es el triunfo de los Iglesias y compañía. Esparcir el odio y la violencia. Ayer se mostraba muy dolido porque aquí habíamos dicho que Pedro Sánchez había decidido pactar con la escoria. La escoria: Bildu, ERC... La escoria del parlamento. Mira, Iglesias: déjate de vídeos y de Twitter y de excitar a toda esa panda de borregos histéricos que tienes en Twitter para que digan lo que quieran decir, que a mí me da igual.

Si tienes que decir algo, te vienes aquí. O entras por teléfono, me da igual. Yo he pedido entrevista a Pablo Iglesias para que venga a este programa con motivo de su candidatura a la Comunidad de Madrid. Te vienes para que nos oigan todos. Que no pasa nada. Y luego aquí hablamos y confrontamos. Ahora ya, mensajitos en Twitter, avisos de odio, decir que tus adversarios son mafiosos, delincuentes, tramas criminales... Decir que como se decía ayer en Vallecas: "¡A por ellos como en Paracuellos!". Toda la colección de tarados que allí se manifestó.

A mí esto me ha significado una gran sorpresa porque sois humanos. Muy humanos. Tenéis sentimientos. No sólo defiendes apedrear a la gente de Vox - como Batasuna - no sólo acosas a mujeres embarazadas, solas o con su hijo pequeño, no sólo celebráis que se produzan escraches, o apoyáis a militantes de ETA, u os alegráis y emocionáis de una agresión a un policía, queréis guillotinar a la familia real y apoyáis sin matices a un asesino como Rodrigo Lanza. Tú lo apoyaste. Estar de acuerdo con golpistas encarcelados y luego subir tuits como ayer echando la culpa a la gente de Vox.

No, pero ver que a pesar de todo eso, mostráis dolor por llamaros 'escoria'... Esto, de verdad, ¡qué maravilla, sois humanos! La esperanza existe, la bondad existe. El mundo podrá seguir adelante gracias a esto. Estoy tan conmovido que a pesar de que vuestra chatarra ideológica sólo la podáis divulgar a ladrillazos, a veces debajo de eso florece un vergel de sentimientos. Estoy conmovido.