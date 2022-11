Herrera: “Quienes pensaban pedir un crédito para acceder a la vivienda, ahora se lo están pensando”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana, ¡qué tarde es!, ¡qué tarde! Bueno, ya ha amanecido en toda España, el cambio de la hora ha hecho que amanezca un poco antes. Galicia saben que siempre amanece, sea horario de verano o de invierno un poquito después y la parte más oeste de Galicia, un poquito más después. Bueno, en esa parte oeste de Galicia estamos ahora mismo, estamos aquí en Vigo en el Museo do Mar de Vigo, desde esta edificación del gran César Portela desde donde se interpreta la Galicia ligada al mar por tantas y tantas razones. Amaneció y como les digo del día de hoy que promete o parece va a ser un día soleado, nos deja ver frente por frente a los ventanales de este museo la península de Morrazo, y allí Cangas y Moaña y si me asomo un poquito la derecha veré sobre la Ría de Vigo el puente de Rande, puente de unos me parece que son 700 m de longitud o algo así, que es el puente que ha cruzado la Ría de Vigo y si me asomo un poco más hacia la izquierda, pues veré a lo lejos las Islas Cíes. En fin, panorama delicioso para esta mañana en la que les invitamos ustedes a venir aquí al Museo del Mar de Vigo y para hablar de Galicia y la década Jacobea, entre otras cosas. Porque empieza una década efectivamente en la que habrá 4 años Santos, ha habido el 21, este año también lo es, el 27 lo será, y el 32 también lo será por la coincidencia del día de Santiago con el domingo. Y eso, pues ya saben ustedes, esa circunstancia nos permitirá poder cruzar de nuevo la Puerta Santa de la Catedral de Santiago a todos los caminantes que por aquí venimos y donde aquí estamos. En Galicia por tantas y tantas razones.