Herrera: “¿Qué prometieron PSOE y Podemos en la oposición cuando había subido la luz con Rajoy un 4%?”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya está aquí el 1 de junio, el 1 de junio que da paso a un mes en el que si las cosas se relajan, dicen algunos o empiezan algunos a decir que podríamos dejar la mascarilla tal vez a finales de este mes o en el mes de julio, pero si las cosas se relajan. Por ahora, se relejan pero no a la velocidad que a lo mejor creíamos que se iba a relajar, es verdad que las vacunas están haciendo su trabajo, llegan muchas vacunas esta semana y este mes se rompen los récords de vacunación y podemos estar ante una expectativa sin mascarilla, tal vez, en el mes de julio. Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos siendo bastante prudentes. No hay no hay más mala suerte que en el momento en el que está bajando la pandemia contagiarse y además de contagiarse enfermar, ya es de ser desgraciado. O sea que por favor, prudencia.













LA FACTURA DE LA LUZ: UN REJONAZO A LAS FAMILIAS





Y yo me imagino que usted de en función de la nueva factura eléctrica pues a lo mejor se ha puesto a cantar esta canción cita a las 5 de la mañana.









Claro lo mismo están planchando o aprovechando para hacer los fideos o la ensaladilla rusa que va a guardar en un táper para dar cuenta de ella en los próximos días, porque es 1 de junio y ha llegado a nuestras vidas la nueva factura de la luz, superprogre, eco friendly, empoderada y con perspectiva de género. Por eso esta canción de los payasos de Fofó sería políticamente incorrecta, ¿cómo que una niña va a planchar? Será un niñe, un niñ, una niña… en fin, todas estas tonterías. Bienvenidos al mundo del pastoreo energético en el que los esforzados obreros en lo que no están elaborando para poder pagar sus impuestos llevan la intendencia de sus hogares con el hombre y la mujer nuevos. Estos hijos del socialismo postmoderno en que ya han renunciado a comer carne, a viajar en avión, a coger el coche de combustión, a ir en bicicleta o en patinete a los sitios y sobre todo a mirar la nevera porque ahí en la puerta hay un semáforo que te dice tipo ‘Barrio Sésamo’ qué hora es buena para consumir electricidad. Y vaya por Dios, la hora más cara es aquella en la que la mayoría de la gente suele hacer vida en sus casas de 10 de la mañana a 14 de la tarde; de 6 de la tarde a 10 de la noche y digamos ya las empresas; la que no es tan cara de 8 a 10 de la mañana y de 2:00 a 6 de la tarde y la hora, es decir, la hora a la que uno desayuna, hace la comida, hace la cena… si no eres Drácula a ver si eres Drácula pues la factura te va de narices ¿entiendes?.

¿Qué horas nos quedan como horario valle? Pues de 12 a 8 de la mañana, me imagino yo ese edificio entero con la centrifugadora de las lavadoras programadas las 2de la mañana todo el edificio. Nos invita a vivir de noche y dormir de día. Bueno, esto se implanta cuando tenemos el precio eléctrico más alto de los últimos 32 meses, precio propio de los inviernos, de Filomenas, el recibo en 80 €, el recibo medio y con este nuevo sistema el semaforito conlleva subidas de casi el 30%, el kilovatio hora aumentado un 70 % en el mes de abril. Y ¿qué es lo que está pasando? Pues que ser progre y la lucha contra el cambio climático, en la que estamos todos lógicamente, es caro, es caro, es caro. Las empresas tienen que pagar un certificado por emitir CO2, si no quieren pagarlos no emitan CO2, pero para eso hace falta una renovación de muchas empresas que es muy costoso y tarda tiempo. Bueno, pues yo compro más certificados de CO2. Y han subido el precio 4 veces, Bruselas, con lo cual eso al final repercute en su factura, que si tiene narices de entenderla, pues perfecto.

¿Y qué prometieron PSOE y Podemos cuando estaban en la oposición y les comía el ansia viva porque había subido la luz con Rajoy un 4%? Pues, una tarifa real que penalizara los altos consumo, y tal y cual… ¿Qué han perpetrado en el Gobierno? Pues, una factura por horas, que obliga a la gente pagar mucho más si no se pone a vivir de noche. ¿No se acuerdan lo que decía Irene Montero? Es que es muy gracioso.













¡Ay hija mía, ay… qué cuentista eres! ¿Y ahora dónde estás, qué estás diciendo? Esto ecologismo o muerte claro, y los impuestos porque la factura de la luz le recuerdo que solamente el 40% es lo que usted gasta de luz. Esto es un rejonazo a las familias españolas, que además algunas teletrabajan, dígale usted a algunas familias de las barriadas que es que hay mecanismos de domótica para minimizar los consumos. El gran invento ha sido crear un sistema de discriminación horaria que ya tenían nueve millones de hogares en España, son familias que libremente eligieron qué horas pagar más o menos en función de sus hábitos de consumo. Pero ahora ponte a planchar mientras empieza 'El Pulpo', bueno la plancha todavía; lavadoras y otras muchas cosas ¿no? y ese invento del demonio qué es la vitrocerámica, esa porquería con la que algunos insisten en que hay que cocinar, bueno, pues más caro hacer un cocido.













DE LA LUZ A LAS BEBDIAS CON CAFEÍNA





Ahora todos estos andan mirando para otro lado o el Gobierno preocupándose de que consumamos productos con cafeína, porque aquí hay libertad para pedirle al médico que te mate con la eutanasia pero eso de que tengas la poca vergüenza de beberte ‘un Coca-Cola’ más de la cuenta… bueno y cuando descubran que alguno se lo beben con ron. El Gobierno no lo puede soportar, el ministro de bebidas azucaradas, este el de Consumo, Garzón.

Vamos a ver ¿cuántas coca-colas me puedo tomar? Ya que el Gobierno nos lo diga, porque es que no nos van a dejar ni beber tranquilos. Esta manía hacía las bebidas estimulantes pues… Hay una contradicción, si estamos pidiendo la gente que planche las 3 y que ponga los espagueti a cocer a las 6; igual es que le tiene que pegar a la cafeína. Vamos a darle una vuelta a esta y ya veremos las homilías que nos quedan.













LA DEFENSA DE LOS INDULTOS





Y luego, por demás, en lo de los indultos sigue adelante con una novedad, hay una manifestación el 13 de junio en la Plaza de Colón con lo que el clan monclovita está salivando pensando ¿tendrá una reedición de la foto de Colón? Esa cosa que ya saben ustedes castigó y consiguió que quedarA en el imaginario como un trifachito cuando eran tres partidos que lo que estaban era en contra de crear mesas de negociación y relatores especiales que le dieron ventaja a unas comunidades contra otras. Pue en el marco mental del sanchismo intentan hacernos creer que es mucho más escandaloso que los partidos del centro y la derecha se manifiesten juntos que la concesión de los indultos. Miren, sin ir más lejos, la maquinaria propagandística para lobotomizar cerebros españoles sigue en marcha.

Hoy el diario sanchista ‘El País’ pública un artículo de Joaquín Almunia, Enrique Barón, Manuela Carmena, Francisca Sauquillo, falta Pérez Royo nada más -yo no sé cómo no está Perez-Royo-; en el que nos dice la Justicia y la legalidad no siempre coinciden, la legalidad cambia en función del desideratum de alcanzar justicia. O sea que Justicia y legalidad ya no es lo mismo, es decir, que la legalidad puede ser injusta o sea que la sentencia es injusta y que debemos olvidarnos de las leyes para entregarnos a la búsqueda de un concepto abstracto de Justicia que lógicamente siempre será lo que esta gente determine. Este es un proyecto de ingeniería social en el que se pretende devolvernos a un nuevo despotismo postmoderno, esto lo hacen en Rusia, en China, Turquía, etc, etc. Y lo firman todos estos y no se les cae la cara de vergüenza. ¡Viva! Viva el mundo en el que la legalidad depende de quien la interprete. Es ingeniería social de la peor. Los golpistas fueron encarcelados injustamente, es lo que vienen a decir. Y ya solamente falta que Bildu es un partido progresista, bueno ya lo han dicho.