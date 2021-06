El optimismo de Simón con las mascarillas choca con la opinión de los expertos: "Hay que ir con precaución"

La mascarilla se ha convertido ya en un elemento imprescindible, no solo para proteger a los demás sino para protegernos a nosotros mismos de la covid-19. Desde finales de marzo del año pasado, momento en el que el uso de la mascarilla pasó de ser excepcional a obligatorio, todos los ciudadanos españoles mayores de seis años están obligados a llevarla sin excepción, independientemente de que se pueda guardar la distancia de seguridad con el resto de personas. Después de cuatro olas de la pandemia y a las puertas del verano con la campaña de vacunación como última barrera para contener la pandemia, el debate se ha centrado estas últimas semanas en cuándo podremos dejar de utilizar las mascarillas.

Desde que el coronavirus se extendió por todo el mundo, han sido diversos expertos nacionales e internaciones los que se han pronunciado sobre este asunto pero todo ello convertido en un simple vaticinio. No obstante, la obligatoriedad de la misma comenzó a ganar fuerza en nuestro país hace dos semanas, cuando el director del CCAES, Fernando Simón, avanzó en rueda de prensa que probablemente se pudiera relajar el uso de la mascarilla en los espacios exteriores, en vista de la buena marcha de la campaña de vacunación y la situación epidemiológica.

El asunto no ha dejado de ganar peso y no ha sido hasta hoy cuando el debate ha comenzado a extenderse entre las diversas comunidades. El primero en pronunciarse ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha avanzado este lunes que la comunidad tiene sobre la mesa la posibilidad de retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los espacios abiertos, como muy tarde, a finales de junio. Una premisa a la que se ha unido esta tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, quien ha anunciado que la Consejería de Sanidad madrileña también está valorando la posibilidad de retirar la mascarilla en exteriores. No obstante, ambos han señalado que de hacerlo, tendría que ser con "sensatez".

Otra de las comunidades que también se ha pronunciado ha sido Andalucía, pero no en la línea en la que han ido las dos anteriores. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha descartado esta posibilidad porque a día de hoy es "lo que más nos previene aparte de la vacuna" frente a la covid-19. Con el debate más caliente que nunca, Fernando Simón ha vuelto a hablar de la relajación del uso de la mascarilla este lunes y siguiendo la senda de García-Page y Ayuso, ha considerado que es "factible" poder relajar su uso en exteriores a mediados o finales de junio "y con mucha probabilidad" a principios de julio si se cumplen las medidas como hasta ahora y sigue avanzando la campaña de vacunación.

Sea como sea, lo que es evidente es que se trata de una posibilidad que, a las puertas de verano, está ganando más fuerza. En COPE.es hemos hablado con el director médico de Cadena COPE, Esteban Pérez Almeida, quien en primer lugar ha pedido precaución. "Tenemos que tener en cuenta casos de otros países como Chile o Seychelles", ha señalado. En ambos, con una tasa de vacunación muy elevada, "se levantó la mano con premura" y ambos tuvieron posteriormente un repute de contagios.

Llegados a este punto, y sobre el uso de la mascarilla, ha considerado que hay que saber diferenciar entre los recintos abiertos y cerrados. "Si hablamos de bajar la guardia en recintos abiertos donde se puede mantener la distancia de seguridad, se podría contemplar. Si hablamos de recintos cerrados no", ha sentenciando y ha pedido a los ciudadanos que recuerden que el hecho de estar vacunados no significa que estemos completamente protegidos frente al virus.





El miedo que existe ahora es que haya un nuevo repunte después de verano y el doctor Pérez Almeida ha recordado que "hay distintas circunstancias que nos diferencian del año pasado", entre las que destaca el número de personas vacunadas, lo cual nos protege más. "Tendremos algo pero en ningún caso se parecerá a lo que fue el verano de 2020", ha admitido. En cualquier caso, ha reprochado que existe "una dejadez por parte de la Administración en cuanto a la toma de sus funciones básicas" y ha indicado que "no podemos tener 17 medidas distintas", sino que es necesario "marcar pautas que sean comunes", ha concluido.