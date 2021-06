Las claves de la nueva factura de la luz: será más importante el cuándo que el cuánto

Mañana, día 1 de junio, entra en vigor la nueva factura de la luz. El objetivo es descongestionar las horas puntas y conducir al usuario hacia un consumo más eficiente. A partir de ahora no será tan importante el cuánto se consume sino el cuándo, a qué hora del día. La parte variable de la factura, lo que se consume, va a tener más peso que la parte fija, la de la potencia, cuyo precio baja.

Tres franjas horarias en función del precio.

El nuevo sistema establece tres franjas horarias. Hora punta, la más cara, va desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y desde las 4 de las tarde a las 10 de la noche. Hora valle, la más barata, va desde la medianoche hasta las 8 de la mañana y los fines de semana. Y la hora llana, con un precio intermedio, el resto de horas del día, esto es, de 2 a 4 de la tarde y de 10 de 12 de la noche. Además también se establecen 2 períodos de potencia. Otro cambio importante porque hasta ahora sólo se podía contratar una sola potencia para todas las horas y días de la semana.









¿Voy a pagar más o menos?

Lógicamente todo va a depender de cómo seamos capaces de cambiar nuestros hábitos y de lo que tuviéramos contratado. El consumo en las horas valle será un 95% más barato que en la hora punta y teniendo en cuenta que el 50% de las horas del año son valle, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un consumidor con alto equipamiento eléctrico podría llegar a ahorrar entre 200 y 300 euros al año si ajusta la potencia a las horas más baratas y evita conectar varios electrodomésticos a la vez. Otro cálculo, el que hace la OCU (Organización de consumidores y Uussrios) es que se puede llegar a ahorrar hasta 130 euros al año si se traslada el consumo de los electrodomésticos a horas llana o valle. Lo que nos dice Mario Berná, socio de la consultora energética Ingebau: “Para un hogar medio que ahora mismo tenga discriminación horaria, unos 10 millones, va a terminar pagando 5 ó seis euros más al mes y para quien no lo tenga pagará como 1,5 euros menos mensuales. Si no hay un cambio de hábitos fuerte no habrá un gran ahorro, más bien lo contrario”.

¿Afecta a todos los consumidores? ¿Tengo que hacer algún cambio?

Sí, el cambio es para todos. Tanto para los que tengan tarifa regulada como para los que estén en el mercado libre. En el caso de los primeros el cambio les vendrá aplicado en la próxima factura, a partir de ahora sólo tienen que fijarse en qué momento del día consumen y si les interesa contratar distintas potencias según el momento del día. Para los que estén en el mercado libre tendrán que negociar con su comercializadora el cambio de tarifa.

¿Qué puedo hacer para ahorrar?

Si se quiere abaratar la factura es clave concentrar el consumo en las horas más baratas, “planchar en hora punta nos va a salir tres veces más caro que en hora valle” nos dice Mario Berná de Ingebau. Por eso, los expertos aconsejan aprovechar al máximo la hora valle, sobre todo los fines de semana, evitar enchufar varios electrodomésticos a la vez y jugar con la posibilidad de contratar distintas potencias para cada franja horaria en función de nuestros hábitos de consumo.