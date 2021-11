Herrera: "¿En qué está el PP? ¿En hacer piña? ¿Ofrecer una alternativa al peor Gobierno de España en 40 años?"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Total que es lunes, lunes de una semana en la que llega la Dana, llega una depresión aislada a niveles altos, un frente atlántico nos va a dejar lluvias y bajas temperaturas prácticamente en toda España, ora aquí ora allá, primero en un sitio y luego en otro.













También es la semana del black friday, este viernes negro que a saber cómo será. Es una costumbre importada de los Estados Unidos, saben ustedes, se hace un gran vaciado de stock previo a la Navidad con ofertas de verdad, en España hay más cuento que Calleja, seguramente, alguna cosita, pero no al mismo nivel ni mucho menos.

Este año va a ser el black friday de la inflación galopante, del impuesto que se come, poco a poco, el sueldo de los trabajadores y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Es decir, si acaba en verano o en primavera o si esto, los precios ya se quedan, acaban siendo permanentes. Unos dicen una cosa y otros otras y esto, como siempre, el tiempo quita o deja razones, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Y como se pueden imaginar el precio de la luz tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa, todos los sectores o muchos sectores, salen a la calle a protestar porque los que producen, porque el coste de la producción supera el beneficio de la venta de esa producción. Los que están a sueldo porque la inflación se ha comido parte de su sueldo. Reajustar sueldos al alza en una carrera inflación-precios-inflación suele ser un mal escenario para las economías y ahí es donde va a esta el campo de batalla de este Gobierno,encantado de haberse conocido y así mismo bien que se ha subido el sueldo, por cierto, ¿eh?.

Hoy ante el Ministerio de Industria la gente del automovil. Se manifiesta para pedir soluciones para la crisis de microchips. En Europa, con la excepción de Alemania, hemos decidido no fabricar cosas, que las fabrique China, nos las envíen a buen precio, sale más barato fabricarlo allí que fabricarlo aquí y luego aquí lo montamos y lo vendemos. Claro, pero cuando hay una crisis como esta, China se quedan los microchips de los coches y solamente las marcas asiáticas te prometen un coche al día siguiente de tú ir a pedirlo, los demás tardan meses y meses.

Y ahora claro, aquí, miren hay varias teorías económicas que hablan de estos. Los estados endeudados, a lo mejor, un escenario de fuerte inflación no les viene mal. ¿Por qué? Porque los altos precios hacen que la deuda se devalúe, ¿entiende? No hay soluciones mágicas porque la manta es la manta y, o cubre la cabeza o cubre los pies, porque, además, el valor de la deuda que se diluye como por arte de magia, ¿quién la paga?, pues la gente corriente porque se devalúa su poder adquisitivo. Cuando los gobiernos..., hay gente, bueno, incluso economistas que han estudiado, sorprendentemente que dicen, oigan si esto del dinero que fabriquen más papel moneda y que inunden el país de papel moneda. Hombre, vamos a ver, si tú fábricas más, a veces los gobiernos lo hacen de forma consciente, imprimir dinero, cuánto más dinero haya en circulación menos vale el dinero y por lo tanto, menos vale lo que usted tiene en el banco, lo que usted cobra, es decir, usted paga la deuda del estado de manera indirecta. Además de pagarla con los impuestos,claro. La inflación es una maniobra no buscada, pero tiene el mismo efecto. Los que mandan pueden decidir que tampoco se van a matar a bajar los precios y alguno tiene un problema de endeudamiento. Desde 1981, el peso de la deuda global sobre el PIB de los países se ha incrementado casi en un 300%. El 2008, ni qué decir tiene, fue un acelerador de esa deuda y claro, ¿qué va a pasar en Europa? Pues miren, léanlo en los periódicos: “la Unión Europea planea reglas fiscales más suaves”; “Bruselas ve inviable volver a la estricta disciplina presupuestaria después del covid”; eso con que además en Alemania va a haber un gobierno socialdemócrata, pues hace que algunos pues vivan un poco más tranquilos y estoy mirando indirectamente al Gobierno español. Ha venido la inflación para ayudarles a enjugar esa deuda que ellos generan, y claro, la gente quiere mayores salarios y la pandemia es la gran coartada.









La calles de España se incendian

¿Qué le va a pasar a este Gobierno? Que se va a encontrar en la calle, asediado, con más problemas que Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es que no tiene resuelta ninguna de las grandes reformas que Europa espera para soltar los fondos, los fondos y las que ha resuelto son un desastre. Hoy la automoción, pasado mañana agricultores y ganaderos, luego policías y guardias civiles -que esa le va a hacer especialmente daño-.

La hartura de esa España a la que asfixian a impuestos, a sobreprecios, a desprecios, mientras los sindicatos gourmet toman bollos en Moncloa, bueno, pues esa España amenaza con hacerse muy masiva y muy visible.

Luego ya no les cuento ni les hablo del problema del covid, que aquí en España está contenido por el alto nivel de vacunación. En Austria, en Alemania, en Bélgica -solo está vacunado el 56% de la gente-, están ya en los hospitales con presión de tal manera que Austria y Bélgica ya han anunciado confinamientos que han creado una..., bueno la expectación es... Aquí la cosa está en si el pasaporte covid se pide o no se pide en diversos lugares y la están peinando. Indudablemente vacunación, mascarilla e ir aguantando el tirón.

¿En qué está concentrado el PP?

Claro, cuando la situación está así, yo no veo a un Gobierno en esos, en esa situación de agobio que va a ir incrementandose. Entonces uno mira a la oposición y ¿qué es lo que ve? ¿En qué está concentrado el PP? ¿En hacer piña, ofrecer una alternativa al peor Gobierno de España en 40 años? Pues no, el PP está en lanzarse pellizcos de monja o bocados de arzobispo entre Ayuso- Egea- Casado, el que pasa por ahí, Cayetana, el de la moto y el de la tana. Lo ha hecho en Andalucía estropeando la reelección como presidente del partido de Juanma Moreno, que ha logrado algo tan histórico como acabar con 36 años de régimen socialista en Andalucía y además de poner en cierto orden las cuentas.

Y en lo del PP ya da igual quién tenga más razón o menos, porque, seguramente, todos tienen un poco de razón y todos la pierden un poco. Lo suyo es que Ayuso sea presidenta del PP de Madrid y que Casado tenga respaldo para echar a Sánchez. Es así de sencillo, todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué algo tan fácil de decir, es fácil de decir, por qué está siendo tan difícil de hacer? Pues ellos sabrán, pero que lo sepan pronto porque el espectáculo que están dando con media España asfixiada ,con todo cogido por los pelos, al borde del batacazo, eso es de patio del colegio. Si no se entienden entre ellos, con todo a favor, cómo se van hacer entender ante los españoles”

