Herrera habla claro sobre la preocupación que tendrá el Gobierno de Sánchez en los próximos meses

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación de la pandemia en nuestro país. "Tenemos que hablar lógicamente de la pandemia. Hace mucho que no abrimos con una noticia relacionada con el coronavirus. Ahora mismo se junta la gripe y la covid, y aunque no queramos acordarnos la gripe se lleva por delante a muchas personas todos los años. Ahora, el camino es vacunarnos todo lo que sea necesario, mantener la distancia y ponernos la mascarilla. Esa es la solución para no llegar a una situación parecida a la vivida en Alemania o Austria".

"Hoy Austria comienza un confinamiento total para las próximas tres semanas. Después, veremos qué pasa y si la situación sigue igual los no vacunados tendrán que quedarse en casa. En Holanda y Bélgica no se ha llegado a ese punto, pero se han impuesto restricciones en medio de los disturbios y de un porcentaje muy pequeño de personas vacunadas", ha explicado el comunicador.

También, el director de 'Herrera en COPE', ha querido analizar cómo pueden ser los próximos meses en función de cómo evolucione la pandemia: "Es deseable que las medidas se cuiden. La Navidad las vamos a pasar como si no hubiese habido otra. Sin embargo, cuando toque recoger los platos puede que peligren otras cosas: la Semana Santa, la primavera y en definitiva la temporada turística. Hay cierta agonía por imponer el pasaporte covid. Está claro que con la ley que hay en España no se puede obligar a nadie a vacunarse, no obstante sí se puede imponer normas para limitar las relaciones".

Por último se ha referido a la situación económica y a la inflación, que empieza a provocar ciertos agobios también en los pasillos de la Moncloa: "La inflación es un debate que afecta a varios sectores y al Gobierno, donde la situación inflacionista empieza a poner nervioso a cierta parte de este Gobierno que cuando quiere saca la gominola de Franco y a varios comunistas a decir cositas. Y así pasan cosas como el debate sobre la ley de Amnistía".

"Cuando la inflación se come los sueldos, la gente sale a la calle y mira a la patronal y al Gobierno. El Ejecutivo no tiene la culpa, pero sí puede tener en sus manos herramientas que sirvan para amortiguar el golpe. Hoy le toca al sector del automóvil, y estas manifestaciones son las que están empezando a preocupar el Gobierno", ha querido subrayar el comunicador de 'Herrera en COPE'.