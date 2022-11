Herrera: “En el nombramiento de Campo y Díez está su condición de peón del Gobierno en el Constitucional”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana del miércoles 30 de noviembre, aquí se acabó el mes, ya no más no da más de sí. El día 1 mañana ya diciembre y todo lo que conlleva, lo que le cuelga, que son muchas cosas.

Bueno, vamos a ver hoy nos daremos una vuelta por el Congreso de los Diputados, en la sede de la soberanía nacional donde algunos están haciendo un esfuerzo ímprobo por dejar la democracia en las raspas. Y no diga usted, que qué exagerados son ustedes y… no, ahora le doy el menú del día. El menú del día de este día de hoy, desde luego que viene servido por todo lo que se recolectó ayer que no fue poco. Cuando ustedes se asomen al relato de la actualidad no se dejen engañar, van a haber muchas discusiones en un abigarrado grupo de indocumentados que es el que nos gobierna, pero se equivocarán quienes se quieran deslumbrar con polémicas absurdas. El pacto de fondo entre PSOE y toda la basura que le rodea, incluido los filoetarras que se llaman filoetarras, son filoetarras; Félix, son filoetarras. Eso es un pacto blindado, un pacto blindado.