Herrera: “El PP tiene que montar una alternativa razonable para echar a un amoral de la Moncloa”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un día muy entretenido, jueves 17 de febrero. Entretenido, entre otras cosas, porque estamos en Novonordisk, en sus nuevas oficinas de Madrid de esta compañía farmacéutica especializada en investigación de tratamientos innovadores, sobre todo, aquellos tratamientos para gente que padece diabetes y otras enfermedades crónicas severas como hemofilia, trastornos del crecimiento, obesidad… que le iremos contando a lo largo de esta mañana.

Esta es una mañana en la que, primero queremos destinar dos mensajes de condolencia. Uno, a la familia y próximos de un gran amigo, Ángel del Río. Quien durante tantos años en COPE llevó la información de Madrid y en tantos medios y que era poco menos, yo le llamaba el Mesonero Romanos de Madrid, el gran cronista del siglo XIX de la ciudad de Madrid, bueno, eso era Ángel del río ahora mismo en gran amigo al que añoraremos siempre y a cuya familia le envío un fuerte abrazo.

Y también, los 12 desaparecidos, además de los fallecidos, del pesquero gallego que a 400 km de la costa de Terranova naufragó en medio de un pavoroso temporal, quien sabe si por un fallo del motor, por un corrimiento de la carga. Los supervivientes que son el patrón del buque y su sobrino Eduardo y un danés siguen en shock, podrán explicar qué pasó. Lo que ocurre es que la búsqueda oficial de los 12 desaparecidos ha sido cancelada porque consideran que en un mar, en el que es imposible sobrevivir si ya simplemente se cae al agua, un mar que tiene una sensación térmica de 15 grados bajo cero pero que está entre 0 y -4, en medio de una pavorosa tormenta, es muy difícil que un ser humano puede aguantar 10, 12, 14, 20 horas por mucha protección que lleve. Con lo cual, los 12 desaparecidos, es duro decirlo así pero la gente de la mar sabe lo que es, las familias de la gente de la mar sabe lo que es eso. Seguramente quedarán para siempre ya en las aguas de Terranova.

Y luego, los melodramas de la derecha que qué les voy a contar. Ayer había dos asuntos que eran particularmente interesantes. Primero, la sesión en el Congreso en la que Pedro Sánchez le hace una oferta envenenada al Partido Popular diciendo rompa con Vox en todas partes, pídame ayuda y luego ya veré yo si le ayudo, y etc, etc. Es una oferta completamente amoral, pide cosas que no está dispuesto él a cumplir, cosas que él no cumple. Le dice al PP, tú renuncias a Vox y yo conchaveo con Bildu, es la práctica, un vulgar chantajista, de un tipo de una moral tipo de la peor calaña al que ya conocemos todo para ocultar su fracaso en Castilla y León. Pero además, es que se está cachondeando del Partido Popular. Si el PP aceptara la oferta, evidentemente sus votantes migrarían no sé en qué cantidad, pero unos cuantos migrarían a Vox y Abascal se haría con la derecha que es lo que quiere Pedro Sánchez. Eso o la alerta antifascista.

Si ustedes juntan todo en el futuro inmediato del PP verán que hay tres factores distintos que lo tienen un tanto inquieto. Primero, esas maniobras del PSOE para hacerle rehén de Vox para boicotear sus alianzas con el único partido con el que puede alcanzar mayorías absolutas; después, la compleja relación con Vox, que pese a que su socio natural sea él, es también su competidor más veroz. Y luego, la lucha interna que afecta a su presidente nacional Pablo Casado y a su mayor activo electoral Isabel Díaz Ayuso que ahora paso a contarle.

Es verdad que la crónica de la política en el la derecha siempre acaba en frases más o menos fácil, o que eso que adjudicamos con mucha rapidez. Qué forma más estupenda tiene la derecha de enredarse y de pegarse tiros en el pie, por ejemplo, esa es una de ellas. Y ¿qué es lo que ha pasado de las últimas horas para que haga esta afirmación? Que se han metido en una dinámica de autodestrucción entre unos y otros, que llama a la sorpresa y que desde luego en sus votantes llama al escándalo. Oiga, cómo es posible que el Partido Popular vaya dando escandalitos cuando lo que tiene que hacer es centrarse en echar de la Moncloa a un tipo tan deleznable como Pedro Sánchez. Pero ¿de qué está hablando? ¿Qué me está contando? La dirección del PP ha tenido que sacar un comunicado desmintiendo lo que ayer publicaron medios de comunicación, ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ básicamente, es que la dirección del PP se habría puesto a fisgar en los aledaños familiares de Díaz Ayuso para ver si le pillaban en algún renuncio. La Comunidad de Madrid llegó a un acuerdo, al principio de la pandemia, con una empresa para que a cambio de un millón y medio de euros se hiciera con mascarillas. El contrato no tiene, al parecer, ninguna tontería incluida en él. Pero alguno se malician que al ser esa empresa del pueblo donde veranean los Díaz Ayuso, el hermano de la Sra Díaz Ayuso tenga algo que ver con ese contrato o haya intermediado o haya obtenido algún beneficio por parte de él. Y dice la dirección del PP según estas crónicas, vamos a investigar a Díaz Ayuso, vamos a contratar a detectives, no las contrata el PP pero vamos a buscarnos las vueltas para ver quién los puede contratar y encuentran, bueno, pues a la empresa de vivienda de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, finca de Martínez Almeida. Y los detectives de esa empresa le dicen al Partido Popular, todo esto es la información que se publica. Yo no puedo obtener esas informaciones porque tendría que cometer ilegalidad, porque tendría que acceder a documentos que solamente puedo acceder si lo manda un juez, la declaración de Hacienda de menganito, los contratos que… etc, etc. Y ahí se acaba teóricamente la historia, no la investigan. Pero alguien de esos detectives le hace llegar a través de un exministro a Díaz Ayuso que eso ha sido así o que la investigación estaba en marcha y ahora se ha conocido y ahora también dicen los de la dirección del Partido Popular, porque lo ha filtrado el entorno de la señora Ayuso.

Lo haya filtrado quien lo haya filtrado, lo trascendental o lo sustancial de esa información, que supera todos los límites porque según estos dos medios se ha investigado si Ayuso benefició a su hermano haciendo la comisionista de una empresa de un contrato de millón y medio. Ayuso ha aclarado que eso no es cierto en más de una ocasión, porque además le han inquerido por ello en la Asamblea de Madrid, el negocio no tiene nada de ilegal, por cierto,y Génova desmiente que ha investigado Ayuso pero seguramente debería hacer algo más. Porque no basta con que las dos partes lo nieguen, no basta con otra tregua porque en el momento en el que peor está el gobierno de Sánchez, embarrado con Bildus, Esquerra, Pudimos, y otras cosas y pérdida en las elecciones en Castilla y León, no puede ser que su alternativa esté dando espectáculos como la votación de la reforma laboral o ahora mismo este otro espectáculo y también a palos con su socio potencial. Más vale, en estas cosas, más vale no correr y no precipitarse, ni dar ni quitar razones a nadie precipitadamente.

A lo que tiene que dedicarse, más que a numeritos como este, es a montar una alternativa razonable para echar a un amoral de la Moncloa, que se llama Pedro Sánchez. Lo demás…