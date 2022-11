Herrera: “Va a llegar el frío, se conectarán muchos más aparatos y el precio subirá. El gran reto energético"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es lunes, es 7 de noviembre, son las 8 de la mañana. Empieza una semana con avisos de nivel naranja en las costas del norte, olas de 7 metros que es como para ir en patín, vamos, a darse una vuelta. Y las temperaturas suaves, es verdad, que no es lo mismo Córdoba que Soria y es verdad que lo más probable que en Soria algunos hayan puesto ya la calefacción, estamos en ese tiempo del año el que no pones el aire porque no hace calor como para, y en buena parte de la Península, Baleares ya no digo Canarias, no pones la calefacción porque no hace el suficiente frío, y porque además quieres aguantar un poco más para que el recibo, en fin, o para que lo que tengas que pagar pues no te amarguen mes de octubre o el mes de noviembre. Pero llega un momento en que la calefacción la pones antes o después. Las temperaturas están siendo más suaves de lo habitual, y en muchas, no pocos bloques de calefacción central, pues va a haber que poner un dispensador para cada una de las viviendas porque hay unos que tiene siempre más calor que otros y pagan a veces justos por pecadores; hay gente que porque no puede, efectivamente va a pasar el invierno con más mantas que otra cosa. Luego ya si quiere ya le hablo del clima, de la Cumbre del Clima en Egipto.





BETIS-SEVILLA, EL DERBI SEVILLANO DEL QUE TODOS HABLAN





Y vamos a pasar página del derbi sevillano de ayer, en el que faltó la polémica de expulsiones, el director deportivo Monchi dando bandazos por ahí… Con todo, un partido que si no estabas atrapado por la pasión de uno u otro equipo, tenía interés o fue interesante. Y además, se demuestra que en este tipo de derbis da igual que el uno le lleve 14 puntos al otro, o el otro 13 al segundo; si hay motivaciones diferentes que hace que se vivan partidos muy intensos.