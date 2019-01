Herrera a las 8, viernes 4 de enero

Tiempo de lectura: 2



Bueno, lo que no se puede poner en cualquier caso es en riesgo el cambio de Andalucía. Porque quien ponga en riesgo el cambio de Andalucía lo pagará caro, sea quien sea. Y si por estas cuestiones lo es Vox, también Vox. Y los tres, aunque Rivera ponga su habitual cara de asco cuando tiene que, esa cara de asquito, cuando tiene que juntarse con PP o con Vox, tiene que llegar a un acuerdo, pero Vox tiene que entender algo: Que hay un bien superior, y que a ese bien superior es al que hay que someterse. Y el bien superior es echar al PSOE de la Junta de Andalucía. Y luego, si quieren, viene todo lo demás. Está muy bien exhibir músculo, está muy bien contentar a los más hiperventilados de los tuyos, está muy bien demostrar que tú eres un partido de principios está muy bien todo, pero hay que tener cuidado, como con los órdagos, porque a veces se rompe la cuerda. Y si se rompe la cuerda, ojo, porque se juegan todos demasiado.

¿Qué pasaría con Vox sí propiciarse unas nuevas elecciones? ¿De verdad cree la gente de Vox que eso es lo que quieren sus votantes? ¿De verdad creen que no es principalmente desalojar al Partido Socialista lo que quieren aquellos que han votado a Vox? ¿O prefieren algo más de protagonismo? La prioridad, indudablemente, no es ese artículo del acuerdo entre PP y Ciudadanos. La prioridad es la que es y con 11 diputados o con 12 diputados tú no puedes condicionar acuerdos. Puedes pedir complementación y negociación después, pero tienes que tener muy claro que tus diputados lo que sirven es para cumplir el mandato que ha habido de mayoría, de una mayoría concreta, que lo que quieres que no sigan gobernando aquellos que,desde luego, podrían gobernar si estos no se ponen de acuerdo.

Todos, todos se juegan demasiado. Todos. Incluso hasta los que buscan una foto para legitimarse. Y Susana Díaz ya ha demostrado que si se equivocan vuelve el PSOE. Pero oiga, vuelve el PSOE corregido y aumentado para la eternidad, eh. Y de ahí no les echa nadie. Y esto no sale gratis aunque Vox lo crea. No sale gratis si entre todos, que ya son mayores, siéntense, también los señores de Ciudadanos aunque les entre la náusea y el vómito, y negocien lo que hayan que negociar, pero el bien superior es el bien superior y es al que hay que condicionar la política ahora mismo en Andalucía.