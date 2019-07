Barbosa a las 8, lunes 15 de julio

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este lunes 15 de julio. Primer día laborable después de que hayan puesto pies en polvorosa los que gustan o tienen la opción de irse de vacaciones del 15 al 15. Se nota en las ciudades que hay bastante gente de descanso y en los puestos de trabajo hay de tod. En la hostelería los veranos son época de refuerzos, mientras en las redacciones o en algunas oficinas se quedan guardando el fuerte los mínimos imprescindibles en lo que la otra parte del equipo se toma un merecido descanso.

Si su oficio es de esos que en verano ve disminuida la carga de trabajo y encima es usted un poco anacoreta estos días, seguramente estará encantado de la vida. En cambio, en esto de la radio estas fechas son ideales para tirar de la segunda unidad. Para decirle al becario aquello de "calienta que sales", así que estén atentos porque lo mismo empiezan a escuchar a las estrellas del futuro.

Luego hay en la radio, pero también en la política y en otros ámbitos, figuras consolidadas. Gente que lleva muchos años en primera línea como Carmen Calvo, que en su madurez se ha encontrado con el reto de ser vicepresidenta del Ejecutivo tras otras etapas en las que también tuvo responsabilidades ejecutivas de primer nivel.

Calvo es una mujer formada, catedrática en Derecho Constitucional y hacedora de grandes reflexiones como, por ejemplo, aquello de que el dinero público no es de nadie. Pues en las últimas horas ha vuelto a gustarse con una serie de reflexiones. Unas más acertadas y otras más polémicas. Lo del feminismo, con la que está cayendo, da para muchas reflexiones, y Calvo ha hecho la suya. ¿Quién puede presumir de feminista? ¿Quién puede tener carnet sin miedo a que nadie se lo quite o le ponga alguna tacha? Pues Calvo no solo mira con ciertas reticencias a los hombres, sino que también a las mujeres que se atrevan a poner el feminismo con algún apellido, con alguna etiqueta que no sea socialista.

¡Qué feo eso de decir que el feminismo no es de todas! A partir de hoy sabemos que entre las mujeres feministas las hay marcadas con la etiqueta de “bonita”, que es toda aquella mujer que pretende hacerse la feminista sin ser socialista o sin de izquierdas. Luego, a lo mejor, habría que explicar por qué una parte del PSOE en 1931 votó en contra del sufragio de las mujeres y por qué dejaron a Clara Campoamor de lado bajo el argumento de que si las mujeres votaban, lo mismo votaban en clave conservadora, así que mejor que sigan sin votar. Eso también lo hizo el PSOE. Ese PSOE que, según Calvo, se lo ha currado con el feminismo a lo largo de la historia.