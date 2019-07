Herrera a las 8, jueves 11 de julio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, pues aquí damas y caballeros tienen el calor. Mucho calor, mucho calor. Pues no sé, dicen los que saben que es un calor que viene del más allá, viene de tierra sahariana y de allí lo que viene normalmente viene paterno, eh. Ese no... Lo del Sahara no venía para niños, venía para termo porque mira que hace calor allí.

Pues va a venir eso y esto va a ser un termito durante un par de días aproximadamente. En unas zonas más que en otras: en el sur de la península más, el Ebro, puede que el este. Bueno, en eso estaremos hasta el domingo entretenidos porque mire, parece que no pero te entretienes con estas cosas. Es lo que... Hablas del tiempo que así no hablas de las investiduras o embestiduras, que es lo que parecen algunas.

Bueno, ¿esta mañana a quién mandamos recuerdos? Por ejemplo, a un tipo al que todos queremos mucho y que, seguramente, ha sido capaz de que todos digamos alguna de sus frases y las incorporamos a nuestro lenguaje. Nos hemos reído mucho con él. Millán Salcedo estaba en Sevilla y le dio un aire, parálisis, un algo, un ictus no, un ataque de epilepsia. Bueno, el caso es que está ingresado en el Sagrado Corazón y le deseamos que se mejore.

No ganamos para disgustos porque también está ingresado Albert Rivera. Estaba... Se tomó vaya usted a saber... Una salmonella, que ahora ser sirve mucho en verano, y eso le ha dado una gastroenteritis. No ha sido por Manuel Valls. Ha ido parece que una Salmonella. Ni ha sido por la gente de Vox ni estas cosas.

Y luego, hay varios fenómenos. Mire, hoy, estos días se da un fenómeno inusitado en el tenis mundial porque dos españoles han llegado a las semifinales de Wimbledon. Es decir, que podría ser una final española o podrían no llegar ninguno a al final. Hombre, Bautista y Nadal se han enfrentado a Djokovic y a Federer. Además, Bautista, Roberto Bautista, que ahora mismo tendría que estar de despedida de soltero en Ibiza pero le ha dado por meterse en semifinales y se ha metido. Se cargó a Guido Pella y es... Bueno, pues mucha suerte a los dos.

Hoy se cumplen 9 años de aquella noche que fuimos felices en Sudáfrica con el gol de Iniesta. ¡Qué día aquél, eh! Para una alegría que tenemos...

Bueno, se ha quedado la mañana de tal manera que sí ahora mismo hubiera que apostar se diría que al final habrá Gobierno sin repetición electoral, fíjese lo que le digo. Vamos, no porque yo sea especialmente optimista, sino porque los que más analizan estas cosas dicen que hay signos que darle a entender que tal vez la cosa, pues se puede arreglar.