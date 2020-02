Herrera a las 8, jueves 13 de febrero del 2019

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Cuánto me alegro de saludarles, les supongo despiertos, acicalados, organizados en sus lugares habituales, bien en el trabajo bien en casa bien el camino bien, incluso, en la nada, buscando algo de todo lo anterior. Le supongo en eso y les agradezco que nos dintingan con su audiencia todos los días y en una mañana como la de hoy también, en este jueves 13 de febrero del 2020 en el que manejamos, como suelen decir los más redichos, yo entre ellos, manejamos varios argumentos informativos y esos argumentos informativos tienen que ver con muchas cosas: con los congresos, con el Congreso, con algunas declaraciones extemporáneas, con virus y ahora todo eso hay que ligarlo. Y es lo que hacemos aquí, ligándolo como la mayonesa.

Lo primero, si usted estaba interesado, que es muy probable, incluso si había comprado ya la entrada del Congreso del Mobile sepa que no hay Mobile, que lo han estado resistiéndose como gato panza arriba los organizadores, pero en fin, era un secreto a voces, que el Mobile estaba herido de muerte, pero no por el coronavirus, sino por el pánico que entra, por el miedo.

HERRERA, SOBRE EL MOBILE

En España no hay ningún contagiado, ni en España las situación es de alarma sanitaria. Tiene razón el Gobierno el ministro de Sanidad cuando dice, oigan, perplejo, dice, "vamos a ver, que no está pasando nada, esto no es Wuhan". Pero miren, las empresas chinas que son las que ocupaba la mayor parte del Mobile sí han dicho que venían y las otras, los Ericsson, Sony y compañía, que ocupan menos lugar, han dicho que no vienen; tecnológicas que a lo mejor lo que temían era el carretón de chinos que venía de China, pero no lo sé. Sin embargo, sí van a Ámsterdam a un Congreso que ahora mismo se está celebrando allá pues con gente que igual se da la mano que aquí, que igual dice hola que aquí.

¿Por qué? El profesor Gay de Liébana sugería que alguna de esas algunas, de esas compañías podía haberlo reconsiderado ante la tasa Google, por ejemplo, del que este gobierno es ferviente partidario. Luego se lo preguntaremos a la vicepresidenta económica del Gobierno.

Bueno, lo cierto es que las consecuencias son graves porque hablamos de quinientos millones de impacto para Barcelona, muchos ingresos para particulares, para la Institución ferial.

Dinero que ahora hay que devolver o que no hay que devolver o que sí hay que devolver, ¿quién lo devuelve?. Desde luego, las entradas sí hay que devolverlas, por eso le decía, si usted estaba interesado y tenía una de esas entradas, que no es barata precisamente, se la van a devolver y veremos entonces el año qué pasa, pero, como les digo, a veces el pánico, el miedo, otras cosas es más fuerte que la propia realidad, mucho más. Es una epidemia en sí misma. Si quieren hablamos de eso, pero también tenemos que hablar, entre otras cosas, de la sesión de ayer de control del Gobierno en el Congreso.

Primera sesión de control del Gobierno. Un Gobierno que en un mes ha dado tantas perlas cultivadas, que ha dado tanto material que entrega la cuchara, lógicamente debe tener materia para ser cuestionado por la oposición, que ayer centró sus intenciones en el famoso, lo que se ha dado en llamar el "Delcygate", es decir, la avenida en avión de la vicepresidenta de Maduro del régimen de Venezuela a España y las diversas atenciones que deparó el ministro Ábalos, el cual ha dado de las mismas seis versiones diferentes y probablemente ninguna sea cierta.

HERRERA, SOBRE JUAN GUAIDÓ

Miren, a Juan Guaidó lo recibieron ayer en el aeropuerto de Caracas con violencia, con golpes, con agresiones, con insultos... ¿Por parte de quién? Pues de toda la chusma bolivariana que manda Maduro, a veces la propia policía, otrras veces ni si quiera eso, son encargados o contratados por libre.

Y a la vez al mismo tiempo, en España, el mismo Gobierno, el mismo, eh, con el mismo presidente del Gobierno que le consideraba hace un año el presidente legítimo encargado de Venezuela ante el poder dictatorial de un golpista como el mono corroncho de Nicolás Maduro, el mismo le degradó a jefe de la oposición. No el esbirro del chavismo Pablo Iglesias, no, Sánchez, el presidente del Gobierno, siguiendo, además, el cauce que ya señaló Pablo Iglesias hace unos cuantos días. Y todo casa, es decir, dejamos de ver a Maduro como un dictador y, por lo tanto, recibimos a su vicepresidenta de forma escandalosa, tiene prohibido si quiera volar el espacio aéreo europeo, con mentiras encadenadas, lo cual nos lleva a una primera conclusión, fácil si quieren, esta es de manual: Rodríguez Zapatero ha convencido a Pedro Sánchez, no Felipe González, que mantiene una posición dignamente distinta, no, no, Rodríguez Zapatero, con lo cual, ya saben los demócratas venezolanos, que de estos no han de esperar nada.

HERRERA DESGRANA EL "DECYGATE"

Además, oiga, las palabras de Sánchez no fueron un lapsus. No, no, es un cambio de criterio y de rumbo muy importante y era una forma de constatarlo en una sesión de control en la que la oposición, Cayetana Álvarez de Toledo, también Edmundo Val le preguntaron, "oiga, ¿por qué vino Delcy Rodríguez a hablar de qué y con quién? ¿Por qué pidió que no se recibiera a Guaidó? ¿Por qué ustedes obedecieron? ¿Por qué no se la expulsó? Son preguntas muy concretas, eh. Buenos, pues a ninguna de esas contestó nadie nada. Ni Ábalos ni el presidenta, nada, con lo cual nosotros no sabemos nada. Cuando digo nosotros, los paganos, usted y yo y todos los demás.

Negar información al Parlamento y a la ciudadanía es un asunto, hombre, además, mintiendo o escabulléndose es de una gravedad monumental porque si esto no supone nada, si por esto no le pasa nada a este Gobierno y todo se queda tan tranquilo y Ábalos en su sitio y los demás felices aplaudiendo y dándose abrazos, ya sabemos lo que nos espera el resto de la legislatura, que van a poder llenarlo de asuntos como este.

Prepárense para las negociaciones de la Mesa en Cataluña. Si en este asunto hay esta transparencia, ya verán en el otro. Y nos hacemos alguna pregunta más que añado a las que hizo ayer la posición: ¿qué es lo que prefieren ocultar aunque tengan que pasar por días como el de ayer en el que ven cómo se achicharra literalmente a un ministro? ¿Qué es? ¿Cuál es la misión diplomática famosa que se le encargó a Ábalos? Encargarle a Ábalos una misión diplomática es como encargársela a Rufus T. Firefly, que era Groucho Marx en 'Sopa de Ganso'.Exactamente igual. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Qué misión era esa ? ¿Por qué no conocemos las imágenes que seguramente AENA tiene guardadas bajo siete llaves? La falta de imágenes es en sí mismo un escándalo. Hay un testigo que ha declarado ante notaría que el escolta de Ábalos acompañó a Delcy Rodríguez hasta las 7:40.

Ayer Vox hizo en el Parlamento una serie o una batería de preguntas muy afinadas: o bien tienen imágenes o las conocen o conocen la declaración de testigos muy directos de lo que pasó en Barajas. ¿Seguirá dando juego todo esto? Pues seguramente sí.

HERRERA SOBRE LA XENOFOBIA DE LA ALCALDESA DE VIC

Y hay más cosas que dan juego y que ya le contaré a lo largo de la mañana. Pero le resumo rápidamente. La alcaldesa de Vic ayer en el Parlamento catalán apareció diciendo que hay que hablarle catalán incluso a aquellos que no tienen aspecto de catalanes, que es, claro, no sabíamos que además de ser catalán, hay que parecerlo, es decir, vestirse de progre catalán muy oscuro con una corbata gris muy, apretado, todos los cuellos arriba, y a lo mejor entonces pareces más catalán. Es tremento porque cuáles son los rasgos antropologicos característicos de un catalán, alcaldesa. Yo los veo exactamente igual. Yo veo un catalán y veo a un tío que me parece un tío Jaén y veo a uno de Salamanca y me parece un tío Gerona. Luego, hombre, cada uno tiene sus cosas. ¿Cuál es el hecho, qué factores evolutivos han hecho diferente al catalán según la alcaldesa de Vic? ¿La salsa romesco? Había un anuncio que era romesco, romescu, romescu. ¿La butifarra? No lo sé. Les sale la xenofobia en cuanto salen de la bañera, en cuanto sacan la cabeza.