Herrera: “Los indultos son el principio de una política que vaya usted a saber hasta dónde nos va a llevar”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

¿Qué tal? Ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un lunes ¡qué felicidades de lunes! Lunes 14 de junio del 2021, una mañana en la que hemos de ver las cosas que van a pasar esta semana, hay alguna interesante. Ver cómo evoluciona la pandemia, que sigue evolucionando a la baja, y observar lo que ayer se vivió en tes estadios diferentes de actualidad en España: la concentración de la Plaza de Colón, las elecciones primarias en Andalucía del PSOE y también Podemos, la nueva líder de Podemos que se llama Ione Belarra cariñosamente conocida en algunos ambientes políticos como ‘la niña de la curva’.

MANIFESTACIÓN EN COLÓN

Seguramente lo de ayer fue una altísima concentración de fascistas, anticatalanes en Madrid. Altísiima concentración por más que en este juego absurdo, en este juego tonto en el que algunos quieren implicarse como la delegada del Gobierno en Madrid 'lady Pimpinela' que decía que fueron 25.000 personas, fue una concentración de muchas personas limitada por la pandemia porque hubo un momento que se cerró la plaza para que no entraran más. Con lo cual, jugar a las cifras es absurdo. Lo importante es que hayamos conocido el mensaje y lo importante es que den las vueltas que quieran darle a la concentración de ayer y y creer que activamente era un atajo de ultraderechistas que odian Cataluña y esas estupideces que dicen algunos miembros incluido del gobierno Carmen Calvo, en la manifestación, la convocatoria fue un éxito, un éxito de convocatoria y un éxito de desarrollo y es la constatación de que el sanchismo siempre va a tener un problema de fondo y es que en España sigue habiendo demasiados españoles, bien esté que en Alemania los haya que sean alemanes o que en Francia lo que más haya sean franceses. Pero es que oigan, en España escuchando a alguno se diría que ser español es un problema, porque uno escucha el gobierno y parece como que lo más normal del mundo es menospreciar a los españoles que se oponen a que traten de destruir su país y que además eso salga prácticamente gratis y que los próximos intentos resulten cada vez más sencillos. El sanchismo puede intentar gobernar ignorando sistemáticamente la mitad de la sociedad española pero eso antes o después se vuelve contra ti, es de volver a España los años del exclusivismo político cuando se despreciaba la alternancia política. Eso el PSOE lo ha hecho en varias ocasiones, en el 17 cuando trataron de cargarse la monarquía parlamentaria de la restauración, en el 34 durante aquella Segunda República que bueno de la de la que mejor no hablar y lo están haciendo ahora para cargarse el régimen del 78.

Ese es el problema, es que Sánchez que es el tramposo más colosal que ha habido en la política española, donde por cierto hay que ir al siglo XIX simplemente había unos cuantos, en el siglo XX ya ni les cuento. Sánchez es el campeón por excelencia, es efectivamente siendo un tramposo no puede creer o considerar, no se puede pedir a los ciudadanos, a los españoles que no defiendan España, que no defienda lo que defendía su presidente de lo que no cuando todavía no estaba en Moncloa. Ya sé que era otra persona, según la teoría de bilocación de Carmen Calvo, cuando no dependía de los separatistas para seguir en Moncloa, vamos a ver los indultos y todas las regalías que este sujeto, este individuo quiere darle a los golpistas de 2017 es solo un intento, lo dijo el Supremo el autoindulto, de permanecer establemente en el poder con todo el apoyo. Es una resistencia frente al abuso y lo grave de este asunto es que seguramente este tipo de manifestaciones van a tener que repetirse a lo largo de los próximos meses porque los indultos no son el final, los indultos son el principio de una política que vaya usted a saber hasta dónde nos va a llevar.

¿EL FIN DE SUSANA DÍAZ?



La segunda cuestión es que ayer, hombre Sánchez tuvo si se le atragantó a la fotografía de Colón o le dedicó varios minutos a pensar bueno esto como le puedo dar la vuelta a decir que ha sido un fracaso y que todos estos son una colección de fachas repugnantes que están ahí y tal y que cual y mover a los suyos y a sus contertulios y a los paniaguados y a los portalitos de Belén, los portales digitales esos que valen dos duros y que lo riega el PSOE y a los que tienen otros lugares y el diario sanchista de la mañana que no falte ,que no falte. Bueno pues tuvo, al menos, una compensación en que en el electorado el socialismo andaluz ganó su candidato que era Juan Espadas. Juan Espadas es un hombre tranquilo , a lo conocerán en el resto de España , no le van a escuchar provocaciones estériles, bueno a no ser que mute de repente, a veces el poder tiene eso, pero vamos no no es un hombre de esos, lleva muchos años en política y no lo ha hecho nunca. Es una mala noticia para el PP que gane Juan Espadas, que es mucho mejor candidato que Susana Díaz. Juan Espadas se querrá quitar de encima eso de que es el candidato sanchista, etc, etc, porque la ejecutoria de Juan Espadas tampoco tiene mucho de sanchismo , prácticamente nada .

Pero bueno, en una palabra, que ahora mismo Pedro Sánchez en el socialismo andaluz está a sus anchas y respira porque ayer Susana se lo jugaba todo porque si Juan Espadas pierde sigue siendo alcalde de Sevilla o el otro candidato sigue siendo profesor, pero si Susana Díaz perdía era la tercera vez que perdía, perdió las primarias contra Sánchez en su día, perdió el Gobierno andaluz a pesar de haber ganado las elecciones contra Moreno Bonilla y ahora ha perdido contra el aparato de Sánchez al frente del partido. ¿Este es el fin de su vida política? Pues mira yo no lo sé, esto de dar por muerta a la gente, en fin, me lo tomo con mucha tranquilidad, porque qué quieren que les diga. Susana Díaz le ha salvado ¿por qué? Porque los militantes andaluces han votado al que creen que tiene más posibilidades de recuperar la Junta de Andalucía, el aparato sanchistas se impuso y Susana Díaz perdió, primero quizá porque Susana Díaz estaba demasiado sujeta de lo que a mí entender a entender de muchos fue un error conceptual básico y elemental en su momento el decir "Pedro tú tenías razón yo estaba equivocada", oh Pedro, oh Pedro, hosanna, hosanna… lo cual le ha hecho imposible o no le ha permitido y tampoco se ha atrevido ella a meterse en el debate de los indultos de Frankenstein, etc, etc., y seguramente eso lo ha pagado, pero bueno, oiga veremos cómo se desarrollan las cosas. Ahora se tiene que retirar de la fragancia elemental que supone ser secretaría general del partido en Andalucía o se nombraráuna gestora, pero bueno , y no creo que en el Congreso que llegue en octubre pues se presente como candidata otra vez. ¿Es el final de Susana Díaz? Yo tampoco estaría tan seguro, ya veremos si la recupera el magnánimo dándole algún cargo que no creo porque este, este me parece a mí que es un killer de los que no perdonan.

Y hoy comienza la Asamblea de la OTAN en Bruselas y a Pedro Sánchez solo le pedimos una cosa, un poquito de dignidad hombre por obtener una foto con Joe Biden que ya la veremos.

Y debuta España en la Eurocopa toda la suerte le sea deseable.