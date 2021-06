Sigue este lunes en Tiempo de Juego desde las 20:00 el debut de España en la Eurocopa

Este lunes debuta la Selección española en la Eurocopa ante Suecia. Desde La Cartuja, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño te esperan en Tiempo de Juego para disfrutar del España - Suecia en la Cadena COPE.

21:00 España - Suecia

La selección española abrirá este lunes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (21.00 horas/Telecinco) su participación en la Eurocopa con un primer duelo ante la competitiva Suecia, frente a la que buscará el mejor estreno posible en cuanto a resultado y sensaciones para dejar atrás todo lo sucedido en la semana previa.

España entra en escena en el torneo continental y espera ya de inicio no dejar dudas en un choque que no se presenta sencillo y ante un rival ya conocido de la fase de clasificación, pero ante el que no estuvo Luis Enrique Martínez en el banquillo ni en la clara, pero trabajada, victoria del Santiago Bernabéu (3-0) ni en el sufrido empate (1-1) de Solna.

Habituada a que se le atraganten los debuts en grandes citas, la 'Roja' tratará de mostrar sus cartas para que se la considere a entrar en ese tren de aspirantes a la corona de Portugal y, quizá más importante, para dejar atrás la semana previa a este primer encuentro del Grupo E en el que es la favorita por delante de suecos, polacos y eslovacos.

El positivo de Sergio Busquets de hace una semana convulsionó la tranquilidad necesaria de la concentración y obligó a cambiar todo su plan de entrenamientos, mientras que crecía la incertidumbre sobre nuevos casos y que a Las Rozas llegaban hasta 17 jugadores para un plan 'B'. Sólo hubo uno más, el de Diego Llorente, que finalmente fue un 'falso positivo' y ya el sábado el equipo pudo volver a entrenar de manera conjunta.

Pese a todo, el mensaje de optimismo en el seno del equipo, liderado por el propio seleccionador, no sólo no ha variado sino que ha aumentado aún más. El asturiano ha convertido una dificultad en un acicate más para realzar la fortaleza y unidad de un grupo que ahora debe demostrar en el campo su mejor versión futbolística ante una Suecia siempre peligrosa y a la que también ha afectado el coronavirus.

Ahora, sacar los tres puntos arrojarían también más tranquilidad de cara al futuro para una selección a la que el coronavirus sólo le ha dejado jugar un amistoso, el empate sin goles ante Portugal, actual campeona de Europa, del que queda la duda de lo que probó o no Luis Enrique.

Este es el caso del centro de la zaga. En el Wanda Metropolitano jugaron de inicio dos zurdos como Laporte y Pau Torres, y está por ver si repetirá o dará entrada a Azpilicueta por uno de los dos, con más posibilidades de ser por el hispano-francés. En los laterales se perfilan Llorente y Jordi Alba, con Unai Simón con grandes opciones de ser el portero.

Estadio de La CartujaEFE





18:00 Polonia - Eslovaquia

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La selección de Polonia, con Robert Lewandowski como principal arma ofensiva, se estrena este lunes en la Eurocopa en el Estadio de San Petersburgo (18.00 horas/Cuatro) en busca de un triunfo que le permita aspirar a colarse en octavos, ante una Eslovaquia que espera volver a dar la campanada como hace cinco años.

El combinado centroeuropeo terminó primero en su grupo de clasificación para la cita continental. Ahora, en su cuarta presencia en una Eurocopa, intentará repetir la gesta de 2016, cuando alcanzaron los cuartos de final, y para eso debe hacerse con uno de los dos billetes que se repartirán en un Grupo E que comparte con España, Suecia y los eslovacos.

La pérdida por lesión de los delanteros Krzysztof Piatek (Hertha de Berlín) y Arkadiusz Milik (Olympique de Marsella) dejará todavía más responsabilidad en ataque al ariete del Bayern Múnich Robert Lewandowski, en un momento de forma espectacular tras alzarse con la Bota de Oro gracias a sus históricos 41 goles en la Bundesliga.

El seleccionador polaco, el portugués Paulo Sousa, podrá contar con todos sus hombres, incluido Jan Bednarek, que ha superado las molestias musculares que le impidieron participar en los últimos amistosos. Con el portero de la Juventus Wojciech Szczesny como seguro atrás y con el futbolista del Nápoles Piotr Zielinski en la creación, Polonia buscará estrenarse a lo grande.

Mientras, Eslovaquia, que repite en la cita europea tras debutar en 2016, espera dar un paso firme para igualar la gesta de Francia, cuando consiguió avanzar a los octavos de final. Los de Stefan Tarkovic volverán a apostar previsiblemente por un 4-2-3-1 con el centrocampista Marek Hamsik, ahora en el Trabzonspor tras un paso histórico por el Nápoles, como gran referencia.

Krestovsky Stadium





15:00 Escocia - República Checa

Escocia y República Checa se miden este lunes (15.00) en el estreno para ambas en la Eurocopa 2020, dentro de un Grupo D que lidera Inglaterra tras su triunfo (1-0) el domingo sobre Croacia, un primer partido que sin embargo puede ser clave para buscar la clasificación a octavos de final.

Con ingleses y croatas uno o varios peldaños por encima, para escoceses y checos el duelo directo entre aspirantes a sorpresa obliga a cumplir este lunes. Después, a ambos les quedarán los duelos a priori más complicados de puntuar, pero con tres puntos el panorama sería muy halagüeño, sin olvidar la vía de ser tercero.

Escocia parte con ligero favoritismo por jugar en casa, en Hampden Park, una motivación más para una selección que regresa a una gran cita 23 años después. Además, los de Steve Clarke tienen parece la suerte de su lado, ya que sacaron el billete a la Eurocopa en un agónico 'playoff' con dos triunfos en los penaltis.

Nunca han pasado de la fase de grupos los escoceses y las opciones ahora pasan por un triunfo ante los checos, un partido sin grandes estrellas. Andy Robertson, jugador del Liverpool, lidera a Escocia, mientras que República Checa tiene a Tomas Soucek como figura. Los de Jaroslav Silhavy sueñan también con hacer un buen papel, después del fracaso de la última Eurocopa.

Los checos dejaron una notable fase de clasificación, ganando incluso a Inglaterra, y también una Liga de Naciones de éxito con el ascenso a la máxima división. Al igual que los locales, los checos saben que ganar en Glasgow les metería de lleno en las quinielas por estar en octavos y la Eurocopa va dejando ya sus sorpresas.





Hampden Park













DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.