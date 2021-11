Herrera: “Un español pagará más impuestos por su trabajo, se jubilará más tarde y tendrá una pensión más baja”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

11 de noviembre. 11 del 11 y un saludo a mis amigos de la ONCE, siempre.

HUELGA DE TRANSPORTISTAS

Bueno, como no teníamos bastante para esta Navidad, como la Navidad se presentaba fácil, tranquila, con acceso a todos los productos, con tarifas razonables de las cosas, con una tranquilidad manifiesta por el futuro pandémico, etc, ect. Por cierto, ojito veamos cómo se está poniendo las cosas en Europa, ha habido dos brotes gordos en dos colegios en España en Getafe y en Sant Cugat del Vallés, bastantes chavales en cuarentena. El bicho no mata tanto, mata ¿eh?, pero nos puede seguir condicionando la vida.

Bueno, por si no teníamos bastante, han llegado los transportistas, los camioneros y han convocado tres jornadas de paro justo a las puertas de Navidad. Ni que decir tiene que estos son los que tienen que llevar -estos y estas- son los que tienen que llevar los productos desde el productor al minorista, que es donde vamos nosotros con la pasta y compramos el besugo, bueno el besugo o lo que compremos, o el juguete o lo que sea menester. Y tres días, del 20 al 22, están llamados a no circular.No les falta razón. Los camioneros dicen menudo abandono de un Gobierno que decía que iba a hacer todo lo contrario o exactamente lo mismo que no ha hecho, el abandono de un Gobierno y parece que la subida del combustible no va con él, están afrontando un incremento del 30% en el coste del combustible. Es una profesión particularmente sacrificada con condiciones laborales que les obligan, entre otras cosas, a cargar y descargar a veces la mercancía sin que en las carreteras estén las áreas de servicio prometidas en condiciones como la de otros países y que vimos que era el refugio donde ellos descansan durante el confinamiento y la pandemia. Pero es que además, ahora donde está lo gordo de todo ello es que el Gobierno quiere imponerles la viñeta a partir del 2024. ¿La viñeta qué es? Bueno, en ese debate en Europa, no es solo español, es un debate europeo, es decir, el que utilice las autovías y las autopistas que pague para su mantenimiento, como si no pagáramos ya en la construcción a través de los impuestos. Esto es fantástico. Vamos a ver señores dirigentes europeos, españoles particularmente que se apuntan, babean cuando piensan en poner un impuesto nuevo, yo creo que se tocan y se excitan. Vamos a ver que a ustedes les mantenemos nosotros, y las autovías y las autopistas se han hecho con el dinero de nosotros y ahora que dicen que también cuando circulemos paguemos. Buenos, pues eso o quieren empezara hacer con los camioneros a través de la famosa viñeta. Tú pagas, te pongo una pegatina en el parabrisas y con eso sé que tú eres de los que te hemos hecho pagar.

Empezarán por los camiones de más tamaño y luego acabarán en los turismos, no tengan ustedes ninguna duda, ninguna duda. Y veremos cómo evoluciona esta cuestión y hombre esperemos que el Ministerio de Transportes se siente y sepa convencerles de que va a hacer algo por ellos, luego seguramente no va a hacer nada como casi siempre.