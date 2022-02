Herrera: "El PP está centrado en matarse entre ellos y se ha convertido en el mejor aliado del sanchismo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

8 de la mañana del martes 22, del 2, del 22, con 22 grados de temperatura de media en toda España, entre 22 y 25 la verdad. Las temperaturas que está muy bien, las lluvias están muy mal. Parece que va a venir un frente que va a dejar algo de lluvia el jueves pero poquita para la que hace falta.

Guerras, guerras, hay guerras en el mundo y en guerras en España, guerras concretamente en un partido en España, si quieren llamarle guerra, bueno o yo que sé. Si quieren que empecemos por la metafórica del PP, empezamos.





¿ANTE UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL?





La muy real de Ucrania, la de Ucrania es muy real, hay quien dice ¿estamos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, tal vez no, lo que pasa es que Ucrania es un escenario donde muchos países se implican y por eso podría parecer, desde luego todos los que actuaron, menos el Japón, en la última Guerra Mundial. Por un lado, Rusia que utiliza una vieja técnica, yo meto allí a unos tíos sin bandera, soldados falsos para hacerme de facto con el territorio, luego declaro, o estos declaran la independencia. Es verdad que en el Donbás, allí hay regiones que son de mayoría prorrusas, se sienten rusos. Luego reconozco la independencia de ese territorio, sin que nadie me bendiga, y luego mando ya a los soldados de verdad. Eso es invadir un país y frente eso se opone la ONU, se opone Occidente, se opone EE. UU., la OTAN. Pero claro, ¿qué tanto por ciento de indignación está dispuesta a pasar a la acción? Es decir, a enviar soldados para defender esa zona de Ucrania. Porque ¿la cosa se queda ahí como se quedó en Crimea o quieres seguir hacia delante Vladimir Putin? Bueno, habrá sanciones económicas, se dan por hecho; y también se da por hecho que ante situaciones de inestabilidad como esa, factores tangenciales como el gasoil o el carburante van a subir, que es exactamente lo que nos faltaba a unaeconomía como la española, que ya verán ustedes en cuanto suban los tipos de interés, en cuanto Europa deje de comprar la deuda, en cuanto se ponga la prima de riesgo española la más alta de toda Europa, y no hace falta mucho para eso, los veremos venir.













¿ESTÁ SOLO CASADO?





Mientras tanto hay una, decía una guerra bueno seguramente es una crisis, pero una crisis de hondo calado en el Partido Popular. Una brecha muy grande, sin que haya visos de que eso pueda terminar de forma suave. Saben que ayer concilió, sin conciliar demasiado, su comité directivo el Partido Popular, como pasa todos los lunes, que digamos la gente más más cercana más leal a Casado y parece que también, en ese comité directivo, hubo quien le dijo a Pablo Casado y al Teodoro García Egea, es decir, al núcleo rector del Partido Popular que debían dar un paso atrás, al lado, donde quieran; para dejar realmente el lugar que ocupan que es el del mando del Partido Popular. A Casado, las vías de agua le entraron directamente a la sala de máquinas que es el Comité de Dirección, y estuvo siete horas reunidos paraconvocar una Junta Directiva Nacional, allí están todos los electos del PP. Claro, Casado cada vez tiene menos bases, menos presidentes regionales, menos imputados, menos seguidores alrededor, y muchos consideran que ha perdido el pulso, que está solo. Él cree que no, él cree que no está solo. Es decir, que a una Junta Directiva Nacional podría convencerla de no realizar un Congreso extraordinario sino esperar al Congreso de julio, allí presentar su candidatura y seguir siendo el secretario general del Partido Popular.