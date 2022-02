Herrera: "En la cabeza de los Mañueco y compañía está hacer cualquier cosa menos meter a Vox en el gobierno"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Pero vamos a ver porque hay mucha plancha hoy, hoy hay mucho que hacer. En primer lugar, entretenernos en los intríngulis del voto ayer en Castilla y León, doy por hecho que conocen los resultados, pero si no ahora se los voy a recordar, yo simplemente me pregunto e intentaremos preguntarnos en la tertulia esta mañana dónde ponemos el foco. En función de del ojo crítico con el que se vean los resultados de cada uno de los partidos, el foco se pone en un lugar o en otro, en el que gana, en el que pierde, en el que gana porque gana por poco, el que pierde porque antes había ganado, en los que están ahí en medio, en los que desaparecen, en los que pueden irrumpir e irrumpen con mucha fuerza como es Vox, el gran triunfador de la noche, indudablemente, que condiciona la gobernabilidad de Castilla y León al parecer en las próximas semanas, o no. ¿Quiere pactar de verdad Vox el gobierno con el PP? Bueno, todo eso nos lo vamos a preguntar y vamos a ver dónde está el foco.

PP Y VOX, ¿FORMARÁN GOBIERNO?

Miren, todo eso según se mire pero da la impresión de que todo es también según quién lo mire. Ha bajado la participación, primer dato, pero ha bajado la participación y eso no se cuenta porque es que no se votaban alcaldes, como siempre que ha habido elecciones en Castilla y León. De lo que ha resultado en el voto, en el voto recogido y escrutado es que el PP ha ganado dos escaños, que se desmadeja Ciudadanos, que irrumpe Vox, que Podemos queda en la nada, que toma fuerza el localismo y que pierde Sánchez, que era el que había ganado anteriormente y ahora perdido 7 escaños, 7, 7. Y si quieren, le ponemos apellidos a las victorias o a las derrotas, es muy ahora conveniente decir amarga victoria del Partido Popular, que es verdad, que ha sido una victoria por debajo de sus expectativas porque cuando convocó, convocó para tener más respaldo del que ha obtenido, ergo, algo ha salido mal, o la campaña no ha sido la correcta o el cálculo de entrada estaba equivocado. Algunos dicen, incluso, que ha sido una gran derrota del PP; hombre, conviene no exagerar porque incluso lo seguirán diciendo cuando Fernández Mañueco sea presidente, qué gran derrota del PP, sí pero este es presidente y el otro igual hasta se va, el señor Tudanca, que ayer estuvo por cierto serio y digno.

Bueno, ¿amarga victoria? ¿Amarga victoria porque hay que contar con Vox para formar gobierno? Contar con Vox es una de las posibilidades, pero a mí me parece, me da la sensación ,le hablo de sensaciones no es una información que tenga, que en la cabeza de los Mañueco y compañía está hacer cualquier cosa menos meter a Vox en el gobierno. El Partido Popular ha perdido votos, pero vuelvo a recordarles, que no había elecciones municipales; es verdad que por debajo de sus expectativas pero la victoria del Partido Popular tiene algunas características es que gana 2 escaños y su rival pierde 7, a pesar del CIS, de los decretos, de los anuncios electoralistas, de las sesiones de control en el gobierno, del salario mínimo con especial incidencia en el mundo rural, a pesar de todo eso la derecha sumando los votos de PP y Vox se ha hecho con el 49% de todos los apoyos, le ha sacado 14 puntos y 20 escaños a la izquierda. Esa es la realidad. Y después, importante crecimiento, muy importante crecimiento de Vox, irrupción de Vox. Vox desde luego demuestra ser mucho más problema para algunos tertulianos que para los ciudadanos, porque todas estas cosas, este poner el grito en el cielo de tal y de cual… bueno, la ultraderecha que va a ser el argumento al que se va a agarrar como un clavo ardiendo el gobierno de Sánchez, este gobierno con la ultraderecha. Porque como a él le importa muy poco que le digan que gobierna con filo terroristas, con separatistas golpistas y con un partido neo comunista, bueno si fuera neo, más antiguo que la tos… pero él sí puede hacerlo, la derecha no puede pactar con Vox.