Herraiz: “El PSOE cede con Huarte a una de las exigencias de Otegi y habrá más”

qué tal muy buenos días entramos en la tercera hora de Herrera en COPE si te está hablando desde las 6 Antonio dice nombre de todo el equipo hemos llegado a martes y las previsiones del tiempo están cumpliendo al menos hasta mañana miércoles vamos a arrastrar una situación de inestabilidad que está dejando lluvias y tormentas en buena parte del país es esa Dana de la que venimos a presión aislada en niveles altos muy parecida a la gota fría que es más común en nuestro vocabulario y si nos ponemos a simplificar es lo que de toda la vida se ha conocido como una borrasca cierto es que tiene matices pero las cosas son prácticamente las mismas lluvias tormentas y en muchos casos granizo lo peor a esta hora está ya en VALENCIA La Nava camino del Levante y esta borrasca causado muchos destrozos en puntos del centro la Comunidad de Madrid en Toledo en Ávila en Segovia en los que se encontraba esta mujer en su vivienda Arganda del Rey en Madrid el granizo rebosaba por la taza del váter después de una tormenta brutal está saliendo el granizo por el por el váter o lo podéis creer y si organizo colapsaba todos los sumideros de Arganda y salía directamente por los váteres de algunas viviendas calle cortadas calles llenas de barro coches arrastrados durante decenas de metros mobiliario urbano en 3 bancos contenedores arrancados las vías metro colapsadas y este es el escenario que dejaba todas las calles llenas de hielo señales de tráfico hay bancos haya contenedores de basura que han quedado atrapados en cascadas de agua de barro ha sido todo quitando hielo he tenido que abrir las 2 alcantarillas que había en el garaje inundado inundado te puedo decir que había con monos 15 cm de agua esto en Arganda que es una localidad del sur de Madrid de la capital durante horas parecen portadas varias líneas de metro y también la M40 que es la principal vía de circunvalación de la pendientes como decimos a la Comunidad de Valencia a la Valenciana donde está ahora llueve ya con fuerza y se prevén hasta 100 litros por metro cuadrado almacén de las tormentas por estar atentos a Navarra allí se va a materializar una jugada política que conviene explicar bien todavía un mes desde que la socialista Maria Chivite llego al Gobierno de la Comunidad fuera tuvo que contar con el apoyo de los diputados de Bildu una atención pero una extensión imprescindible y así se lo hicieron saber los herederos del brazo político de ETA en aquel momento era el 1 de agosto la portavoz de Bildu Bakartxo Ruiz ya las bestias Chivite de que su apoyo no era gratis y es verdad tenemos y las llaves tienen dos misiones pueden cerrar y pueden abrir puertas y eso está en nuestra mano y estará en manos del Gobierno de Navarra obviamente es oportuno recordar lo que decía Bakartxo Ruiz el 1 de agosto porque es lo normal había mucha gente de vacaciones y lo decía somos la llave el apoyo de Bildu a los socialistas no era gratis y no ha pasado ni siquiera un mes y ya tenemos la primera pieza que se han cobrado los proetarras se llama Huarte en su municipio que está muy cerquita Pamplona tiene 7000 habitantes y aquí gobernaba el PSOE hablamos en pasado gobernaba porque esto va a ser hasta hoy la maniobra encuentra la alcaldesa de Huarte a pasado a formar parte del Gobierno foral y el pene puede haber cubierto puesto en el bastón de mando con cualquier concejal de su partido pero ha preferido entregar la Alcaldía a Bildu los socialistas lo justifican dicen que bueno que estamos en agosto ya sabes lo que pasa en verano todo el mundo está de vacaciones y que no han tenido tiempo para cubrir esa esa vacante lo que confirma el PSN tenido que ceder a una de las principales agencias de rating y esto ya se lo habían dicho durante la sesion de investidura que quería llamarte así que la primera señal y no va a ser la única nos vamos a ir comprobando no es de extrañar que yo no te he desvelado a sus preferencias para el Gobierno de España tampoco era un secreto lo que quiere gobierno en Moncloa con el PSOE pero apoyado por podemos ir en el PSOE que te importa poco que lo que diga Otegi es que hay que Navarra también manifestó su deseo lo recordaran y se cumplió en la excursión es para formar gobierno no hay novedades pero si hay varios detalles que son un buen indicador para entender mejor lo que está pasando el deseo de Otegi es una y otro indicador que también sirve para entender mejor la realidad es que el PSOE no se va a acercar a podemos al menos hasta la semana que viene esto lo confirmaba la propia ministra de Justicia desde primeros de septiembre creo que se inician las negociaciones y se inician las conversaciones fundamentalmente pero sobre sobre un programa sobre políticas y por lo tanto con Unidas podemos se hablará sobre políticas y sobre acuerdo de programa es lo previsto sí pero no deja de ser significativo van a dejar la negociación para el final con poco más de 20 días de margen y para que así todo resulte una auténtica encerrona si podemos no acepta sus propuestas será el responsable de ir de nuevo en las elecciones es parte de las 3 que nos va a mantener ocupados algunos preocupados a la mayoría entretenidos hasta el día 23 de septiembre hoy es obligado recordar al margen de las cuestiones para formar gobierno y obligado a recordar al comandante Francisco Marín Núñez piloto de la Patrulla Águila del Ejército del Aire es muy conocida para la gran mayoría sobre todo por sus espectaculares acrobacias en el aire durante los desfiles militares uno de los ejercicios más visuales cuándo proyectan la habrán visto muchas veces si no en directo por televisión cuándo proyectan los colores de la bandera de España y Francisco Marín Núñez le contaba hace apenas un año y medio a Ángel Expósito en esta casa navegar a comer lo que supone pertenecer a la patrulla nosotros un poco hacemos de marca España allá por donde vamos siempre vamos con representando a nuestro Ejército del Aire al Ministerio defensa ya ya España a la industria española también fabricación española y bueno nosotros sobre todo se representará a España en Jerez de la fra en Cisco Marín Núñez fallecido ayer en un accidente aéreo cuándo realizar unas maniobras militares en avión del 101 al Mediterráneo a escasos metros de la Manga del Mar Menor en Murcia muchos bañistas que a esa hora a primera hora estaba en la zona pudieron ver la cena del avion estrellandose Pedro Pérez estaba con un kayak en el agua he visto como explotaban prácticamente el avión contra contra el mal porque he salido corriendo una piragua y con la lengua fuera pues hemos subido a la piragua nos hemos puesto las demás gente hemos ido los primeros en llegar allí en el momento que hemos llegado bien que había empezado ya el resto sí somos imaginado lo peor momentos antes y así ha quedado registrada momentos antes de que la aeronave se estrellara contra el agua se puede apreciar como loto shake y estaba del aparato decir impulsaba el mecanismo automático para salir con fuerza del avión la fortuna no estuvo de su lado y no tuvo tiempo suficiente para que el paracaídas se desplegará y poder salvar así la vida se ha puesto marcha una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido hoy vamos a volver al Mediterráneo porque han pasado varios días parece que se ha difuminado la crisis de lo penal ya no ocupa portadas ya no abre informativos y no está ni mucho menos resulta ni en el fondo ni tampoco una superficie hoy se cumple se va a cumplir una semana desde que una orden de la Justicia italiana permitir a los inmigrantes que van en el barco de la ONG desembarcar en Lampedusa examen esa política de bandazos el gobierno de Sánchez envio a esta isla un buque de la Armada española al poco de salir se conoció la orden de la Justicia italiana pero nadie la misión a pesar de que ya los inmigrantes habían desembarcado esa misma noche el buque de la Armada española que había sido dado por el Gobierno el audaz siguió con su camino la travesía de 3 días de ida y 3 días de vuelta a medida que se conoce a los acontecimientos esa misión quedaba reducida a traer de vuelta a España aquí y migrantes del Open us que es los que habían correspondido España en el reparto buenos momentos dijimos que todo era un disparate que debía haber dado la vuelta y que el coste de la operación y ser muy muy superior a lo que hubiera supuesto traer a los inmigrantes en avión el audio o el viernes el viernes partió el martes 3 días y el viernes como no estaban las fotos todos los trámites han pasado todo el fin de semana fondeado frente a Lampedusa ayer a media tarde le dijeron que tenía que trasladar a Sicilia para recoger a los 15.000 antes y allí están parece que es cuestión de horas aunque el ministro exteriores todavía no sabe precisar que está allí esperando que las autoridades italianas acaben identificar a las personas que llegaron en lo penal y tan pronto como esté efectuado la distribución entre los países con los van a coger pues nos transportan a España pero no tengo idea de los plazos no tengo ni idea yo creo que no hace falta añadir ni media palabra más con repasar bien el relato de los hechos todos los actores implicados absolutamente todos han quedado retratados hay más noticias y te las cuento ya con Pilar García Muñiz