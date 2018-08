Herráiz a las 8, jueves 30 de agosto

Tiempo de lectura: 2



Escucha aquí el análisis de la actualidad que este jueves 30 de agosto te trae Antonio Herráiz en 'Herrera en COPE' comenzando por la justificación de la agresión sufrida por un mujer que retiraba lazos amarillos en la Ciudadela de Barcelona.

"Te hemos venido contando que los separatistas primero dijeron que esta mujer se lo había inventado absolutamente todo, pero presentó el parte de lesiones del Hospital del Mar al que ha tenido que acudir hasta un par de ocasiones. La mujer tiene fracturada la nariz, sufre mareos en los últimos días y, bueno, tras ese parte de lesiones más o menos, aunque sea a regañadientes, los separatistas lo han tenido que aceptar con el parte médico en la mano. Luego han tenido que buscar una nueva justificación.

Se sumaron a la teoría de que era un perturbado y que no sabía muy bien lo que hacía. Se ha demostrado también que conscientemente empezó a increpar a esta familia porque los hijos y la madre estaban retirando los lazos amarillos. Como la mujer es de origen ruso también le grito “extranjera de mierda” y no sé qué más insultos. Así que lo de perturbado, no lo sé. Lo de fanático seguro, eh.

Cuando las justificaciones se les han ido agotando, han recurrido a lo que es ya un clásico. En esta ocasión la agresión se produjo, dicen, en medio de una pelea de barrio. El hombre regañó a esta familia por quitar los lazos, ellos se enzarzaron, y yo, qué casualidad que la que sale peor parada de todo esto es la mujer que sí estaba retirando los lazos amarillos.

¿Esto les suena, verdad? Digo lo de la pelea de barrio. A mí me ha recordado esta mañana lo que pasó en aquel bar de Alsasua en el que dos guardias civiles y sus novias fueron apaleados. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuál fue el argumento de los abertzales para defender a los agresores? Sí, sí, que era una pelea de bar. Ahora como la mujer de la Ciudadela no estaba en un bar sino que estaba en plena calle, pues lo que es, es una pelea de barrio. ¿No ven demasiadas coincidencias?".