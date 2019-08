Herraiz: “La cuestión humanitaria deja en evidencia a España, Italia y al conjunto de la UE”

qué tal muy buenos días hemos llegado a miércoles hace ya 2 horas que aquí en Herrera en COPE hemos abierto de par en par este 21 de agosto que viene inestable no solo en el tiempo aunque lo primero si es lo meteré o lógico que nos va a traer lluvias en Valencia Alicante norte de la Región de Murcia buena parte de la mitad y también él, Mari aquí donde va a llover bajar las temperaturas y suben en el norte. del día es la crisis del open arms que resultó bien en la cuestión humanitaria pero que dejan muchos frentes abiertos que dejan en evidencia al Gobierno de España a comer en Italia al conjunto de la Unión Europea y parte también a la ONG lo último se ha producido se está produciendo en Lampedusa allí han pasado la noche los 83 inmigrantes que todavía quedaban a bordo del barco del open arms la noche ya en tierra firme porque desembarcaban al filo de la medianoche se sonido del interior del barco justo en el momento en el que los inmigrantes conocían que iban a desembarcar en Lampedusa la mayoría han estado 19 días a bordo y lo que no ha conseguido gobierno ni tampoco el conjunto de la Unión lo ha logrado una orden de la Justicia italiana por la mañana un fiscal de Sicilia visita al barco y se entrevistaba con los responsables de la vejez investigando un presunto delito de secuestro contra los inmigrantes ante la negativa del ministro italiano ministro de Interior Salvini de dejarles entrar en un puerto italiano cuando esté fiscal se bajó del barco lo primero que dijo que la situación era explosiva y de máxima urgencia apenas unas horas después de bajarse del barco este fiscal lanzaba la orden las 83 personas que quedaban a bordo y la tripulación tenían que desembarcar de forma inmediata además ordenaba la incautación del barco las dos órdenes se han ejecutado ya casi de forma inmediata y como decimos los y me han pasado la noche en tía de principio a fin todo lo que ha robado esta crisis ha sido un completo disparate me lo confirma la cronología de los hechos apenas unas horas antes de la decisión del fiscal italiano antes de esa orden del Gobierno de España gobierno de Pedro Sánchez improvisaba una salida y salida era la de enviar un buque de la Armada que es el navío audaz de hecho sale a las 18:30 de Rota en Cádiz y unas después se ordenaba que tenía que desembarcar los inmigrantes en el puerto de Lampedusa navío buque de la Armada Española en principio sigue su camino en cuál va a ser su misión ahora pues no está nada clara la ministra defensa Margarita Robles decías que hay que esperar ya no solo la improvisación sino la falta de coordinación dentro del conjunto de un barco de la Armada sale de camino y apenas una hora una hora después un fiscal italiano ordena el open arms al que iba a acompañar el facebook que había salido en la base de Rota en Cádiz que lo tiene que desembarcar de forma inmediata en el puerto de la medusa fuera por lograr el asunto estaríamos ante un completamente, hay mucha fruta ahora que dónde van a ir esta semana estás cómo van a ser trasladados por qué 6 países habían ofrecido entre ellos España para formar parte del reparto pero de momento no se ha precisado como ni tampoco cuando se va a realizar esa distribución con todos los inmigrantes entierra una vez que la justicia italiana ha solucionado lo que la crisis humanitaria clase de un plumazo ahora toca dar explicaciones y en España que es el primero que tenemos más cerca tendrá que dar tendrá que aclarar todos los bandazos quedado incluidos también sus rifirrafes con la ONG open arms buenas ha puesto en jaque al gobierno de España y ha sido también el motivo del último enfrentamiento entre el primer ministro italiano Giuseppe conté y su ministro de Interior mate o la consecuencia inmediata oficialmente al Presidente de la República la interrupción de esta experiencia de gobierno dejo en sus manos mi dimisión como presidente del Consejo vídeo presentaba la división en el Senado tras la moción de censura presentada por Salvini los italianos extrañan de que un primer ministro De Vita es la enésima crisis política en Italia en los últimos años ahora se va a abrir un periodo de consultas consultas con los libros de todos los partidos y el presidente mattarella tendrá que sondear si hay posibilidad de formar un nuevo gobierno o lo que parece más evidente que son unas nuevas elecciones la colisión entre los populistas de movimiento 5 estrellas y la Liga qué es el partido del ultraderechista Salvini está roto y aquí el que más beneficiado puede salir por sus políticas populistas por su actuación en torno a lo Penal es sin duda Salvini que tiene mucho que ganar en Italia se aproxima en unas nuevas elecciones en España el camino no está nada despejado todo lo contrario después de muchos días de silencio se lo podemos y lo ha hecho con una propuesta que aunque tiene varias alternativas todas entran en esa fórmula de coalición que estén en el gobierno si quiere cargos quiere pisar moqueta y esto es una condición indispensable además con una vicepresidencia y tres ministerios el resto es un documento de más de 100 páginas con propuestas que a ninguna sorprendí derogación de la reforma laboral subida del salario mínimo interprofesional más impuestos y luego Tor de sus clásicos de los plásticos que más gustan al populismo de izquierdas la exhumacion de Franco y como no caña caña la Iglesia está Cataluña y aquí lo que piden es una mesa de diálogo con la Generalitat el PSOE rechaza de plano la propuesta que ha hecho podemos ver inviable ese gobierno de coalición y recuerda de Pablo Iglesias que ahora mismo la negociación y la votación fallida lo que hay es una desconfianza mutua hay más hay más influye mucho todo el plan todo el rato que quiere alcanzar el asesor de cabecera de Pedro Sánchez que sabe que las encuestas son favorables para su partido y en este contexto pero una oportunidad bueno volver a las urnas podría mejorar sus resultados es en este cálculo en el que está entrando toda su estrategia y que nos encamina unas nuevas elecciones el 10 de noviembre el líder de podemos Pablo Iglesias en Antena 3 lanza maduro reproches al PSOE Pedro Sánchez estado la exigencia más inaceptable del PSOE que era un reto personal a partir de ahí yo creo que no tienen excusas y si quieren elecciones que lo diga abiertamente bueno escuchando las propuestas leyendo repasando las propuestas que incluye el documento de más de 100 páginas que podemos entregado al Partido Socialista es uno que pensarán bueno pues casi que mejor no vas a hacerte casi que mejor no hay acuerdo de París sobre todo en materia económica porque ya hemos dicho que lo que plantea es y los de podemos meter un dato que nos menos la deuda de las administraciones públicas volvió a alcanzar un nuevo evento en casi 15000000 y supera el 99% del Producto Interior Bruto en este miércoles tenemos que volver a la isla de Gran Canaria donde el incendio del parque natural de Tamadaba a dejado un panorama desolador huelga general Jesús Díaz describiendo el escenario que han dejado las llamas encender está todavía controlado sin contenido en fase de estabilización es la última hora que nos llega desde la isla en un incendio en el que ha sido más de 10000 hectáreas y parte de los 9000 vecinos que fueron desalojados han podido volver a las casas es lo último y más noticias en este miércoles que te cuenta ya titulares Pilar García Muñiz