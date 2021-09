Carlos Herrera: ¿Por qué este empeño del fatuo y encolado Sánchez en adaptar la Justicia a sus necesidades?

Buenos días son las 8, las 7 de la mañana, es viernes 3 de septiembre, un día en el que seguimos mirando al cielo porque hay alertas amarillas en la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. Esta noche en La Rioja Baja lo han pasado particularmente mal. Muchos municipios han quedado, en Toledo, en Cuenca, en Valencia, en Tarragona, muy tocados, algunos de forma dramática, particularmente con muchos daños, Alcanar, Cobisa... por ejemplo... pero parece que la Dana, la gota fría remite y hoy va a ser un día en la península donde van a predominar los cielos despejados, salvo por lo que le he dicho, alguna parte del Cantábrico y Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña.

Bueno vamos a ver hoy hay varias cosas que tienen que ver lógicamente con el paro, con el covid, con la luz tiene, con los jueces, que tiene que ver con muchas cosas.

ECHENIQUE ELECTRICS

En torno a la luz ya le digo que hoy no es un día de récord histórico hoy se queda como segundo día por debajo del récord histórico, en cualquier caso un 300% más que exactamente hace un año y ahí anda el Gobierno de España cada uno haciendo la guerra por su cuenta.

Cuando se pacta un gobierno de coalición, se pactan una serie de protocolos, por ejemplo que los proyectos de ley los presentan los dos grupos parlamentarios. Bueno pues en este caso en una ceremonia de desmarque, que seguramente completará con movilizaciones en la calle, -de desmarque y desgaste- ha hecho que la parte de Podemos presente una proposición de ley para crear el Echenique Electrics, es decir, la empresa pública de electricidad que no sé exactamente cómo la quieren hacer cuando no hay concesiones que hayan vencido, pero bueno. Miren para saber si una idea es buena suele bastar con ver quien la propone, en el caso de una compañía eléctrica pública lleva la firma de Podemos con lo que nos podemos hacer una idea de qué puede salir de esos cerebros privilegiados que son 'la niña de la curva', la pequeña de las 'Azúcar Montero' o Pablito Echenique, que sus conocimientos de electricidad se limitan al terreno de los enchufes. Quien no tiene enchufado al novio, tiene enchufada la niñera o al amiguete, siempre y cuando lo pague el ciudadano con los impuestos, si tienen que pagarlos ellos, como el cuidador de Echenique, lo hacen en negro, sin contrato y acaban condenados por fraude a la Seguridad Social.

Podemos se saca este conejo chamuscado de la chistera porque huele a cadáver político y quiere marcar distancias con el PSOE

Pero vamos a la cosa que proponen, Producción eléctrica española, EPE, Pepe, también o Pepita, o vete hacer puñetas. No se dejen engañar. Podemos se saca este conejo chamuscado de la chistera porque huele a cadáver político y quiere marcar distancias con el PSOE porque no saben que decirle a la gente para justificar que con un 8% de subida hablaban de pobreza energética y con un 200 y pico, casi 300 % de tarifazos, no hacen nada.

Y para justificarlo miran a países donde hay empresas públicas o semipúblicas, Francia, Italia, Suiza, Países Bajos que no controlan toda la electricidad. En el caso de Francia solamente la nuclear. Bueno aquí también lo tuvimos, era Endesa y Rodríguez Zapatero se lo vendió a la italiana Enel.

Pero para saber cómo sería en España esta empresa pública de Podemos no hay que mirar a Europa, simplemente con mirar a Barcelona o Cádiz hay bastante. Allí hay otros talentos congénitos como hiperventilada Colau o el inefable Kichi, tienen empresas municipales eléctricas.

Una empresa pública no reduce el precio de la luz

Buenos pues cobra lo mismos que cualquiera, funcionan peor, tienen menos recursos y menos solvencia. Una empresa pública no reduce el precio de la luz porque seguiría dependiendo de infraestructuras de otras empresas, del precio de las materias primas, de la fiscalidad del Gobierno, de las leyes regulatorias... Y añadan a eso el derroche en oficinas, enchufados... La Pepe esta sería como una caja de ahorros de esas que acabó costando un dineral en recates y estamos en disfrazarnos de Greta Thunberg y en poner el cazo, porque el Gobierno saca 11 mil millones de euros cada año en impuestos y es responsable de 7 de cada 10 euros que cobran a ustedes en el recibo.

Eso se cambia con voluntad política, con rigor, reduciendo otros gastos públicos para no necesitar tantos sablazos en la luz, en la gasolina, en los impuestos en general y bueno ya les digo la deslealtad de esa parte del gobierno -que huele un poco a Pablo Iglesias desde fuera-, es sublime, yo estoy en el Gobierno pero que no parezca que lo estoy, que parezca que es otra cosa.

RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Y luego el otro punto caliente es la renovación del poder judicial. Ayer apareció el ministro de la Presidencia que se llama Félix Bolaños, que era el listo de todos estos y dinamitó casi todos los puentes con la oposición, al rechazar la participación de los jueces en la elección de 12 vocales del Poder Judicial, que es una pretensión que tiene el PP y además una recomendación de la Unión Europea.

Dice el fenómeno: 'en una democracia los jueces no pueden elegir a los jueces', ¿entonces qué pasó hasta el 85 cuando sÍ los podían elegir en España y lo cambia a Felipe González? Miren, primero este gobierno abordó la Abogacía del Estado, luego nombró Fiscal General a la ex ministra socialista Lolita Delgado, luego promovió un cambio legal para que la renovación del Poder Judicial se hiciera con la mayoría simple del PSOE y Podemos y luego a probó una ley exprés para paralizar el Consejo General hasta que no se renovará. Si no llega a ser por la intervención de la Unión Europea, la colonización gubernamental de la Justicia ya sería un hecho. Hombre, teniendo en cuenta los precedentes de presión política del Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional en asuntos tan importantes como la defensa de la cuestión territorial de España, ya me dirán ustedes.

EL SISTEMA MÁS RAZONABLE

El sistema mixto de elección de vocales del Poder Judicial es el más razonable, una parte los elige el Parlamento con una mayoría de tres quintos que eso obliga al consenso de los dos grandes partidos sí o sí y la otra parte procede de los propios jueces, en línea con usos y costumbres de las mejores democracias europeas. Es cierto que el PP, que luego siempre habla mucho, pero que cuando está hace menos, no aprobó este modelo cuando pudo impulsarlo.

El PP cacarea mucho la oposición luego llega al gobierno oiga y no se carga la Ley de Memoria Histórica

Cacarea mucho la oposición luego llega al gobierno oiga y no se carga la Ley de Memoria Histórica, ese bodrio miserable que lastra este país en tantísimas cosas, socialmente no digamos bueno bueno simplemente le quita la asignación pero la deja ahí, luego no se atreve, pero también es cierto que si el PP cede ahora, le facilitaría un control peligroso de los tres poderes del Estado a un gobierno invasivo como este.

Es decir los 1.000 días de bloqueo del Poder Judicial no son saludables para el Estado de Derecho, pero los 1.400 que han pasado desde que el Consejo de Europa pidiera su renovación de la mano de los jueces, tampoco lo son, incluso diría que lo son menos.

Además la pregunta clave es muy sencilla de denunciar ¿por qué este empeño del fatuo y encolado Sánchez en adaptar la Justicia a sus necesidades, en nombrar ahí a los pistoleros ya conocidos, viejos amigos de la afición, vestidos de toga, qué planes tiene Sánchez qué planes alberga?