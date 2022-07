Carlos Herrera: “En el 92, el mundo entero empezó a vernos de otra manera”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

¡Eah!, pues me da mucha alegría saludar a gente como ustedes que se levantan a esta hora en el mes de julio y, además, un día que en media España, un día feriado. El 25 de julio del 2022, hoy es el día del Santo Patrón de España porque España tiene también Patrón y ya que como somos como somos qué mejor que una apóstol, no vamos a quedarnos en un santo de segunda, que no hay santos de segunda; todos los santos, santos son. Pero por qué no un apóstol y, además, Santiago que está viviendo hoy el día de hoy en Santiago de Compostela se vive una llegada masiva, hay que poner pareja de la Guardia Civil en los cruces de caminos para que pase uno y pare otro y policías municipales. Llegada masiva de peregrinos a Santiago de Compostela y en virtud de Santiago Apóstol hoy es festivo en Galicia pero también es festivo en Navarra, en el País Vasco y es festivo en la Comunidad de Madrid que cambió el día por el 2 de mayo que había, que hacía, que no sé qué… bueno en fin, esas cosas de ingeniería festiva que hacen las comunidades.