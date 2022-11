Carlos Herrera: “Irene Montero está sola y nadie del Gobierno ha salido a apoyarla”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es viernes, es 18 de noviembre. Y miren, ayer me sorprendí a la noche leyendo a Cicerón, como siempre hago en latín, por supuesto. Me encontré con unos párrafos que me llamaron la atención, entre otras cosas, porque Cicerón vivió, bueno murió 50 años antes de que naciera Jesucristo; ha pasado tiempo y decía: ‘los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera los presidiarios, se hacer regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de ese estado, donde esto acontece, y nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación’. 50 años antes, ¿eh?, de que naciera Cristo. Luego, a Cicerón le cortaron la cabeza, como saben ustedes. Pero qué curioso como la historia cíclica a veces.