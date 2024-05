Carlos Herrera: "Hasta que no se publique en el BOE no se pueden presentar cuestiones prejudiciales"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Bienvenidos a este último día de mayo a las 8 de la mañana, siete en Canarias. Ayer vivimos... y le voy a contar prácticamente palabra por palabra lo que le he contado a las seis. Ayer vivimos un día triste y descorazonador con la aprobación de una ley inmoral y corrupta. En una sesión parlamentaria en el Congreso perfectamente olvidable, pero que no se debe olvidar.

Ayer lo que se consumó fue un asalto. La mayoría de las cosas que se pueden decir de la ley de amnistía, se han dicho ya. Todo lo que hasta ahora se ha señalado y se ha venido diciendo en la confección, en los trámites de esta ley, vale para hoy. Que ya es una ley aprobada. Las más graves, que efectivamente es una ley que garantiza la impunidad a cambio de favores políticos, que permite que el legislativo invada el poder judicial. Pero es sobre todo un acto de corrupción política. Yo te perdono un delito y tú me votas. Bueno, ni siquiera te perdono. Hago que el Estado te perdone a ti, delincuente, que has querido destruir España.

Pero miren. Conviene no engañarse. Hay una parte considerable que les da exactamente igual. Si eso lo hubiesen visto los que han confeccionado la ley, no habría pasado o no lo habrían hecho. Sánchez no tuvo siquiera la vergüenza de asistir al debate. Y los que han arrancado esta ley ya han avisado que la próxima estación es el referéndum y un pacto fiscal. Ellos hablan de victoria. Después de ayer, queda algo más o menos claro. Si delinques, pero lo haces en nombre de Cataluña... aquí no ha pasado nada.