Carlos Herrera: “Las familias españolas se están empobreciendo y el Gobierno no tiene ni idea de qué hacer”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno, hoy decimos adiós al mes de mayo. Hoy que es el día de Castilla-La Mancha, Día Mundial Sin Tabaco también, sin tabaco nos vamos a quedar todos, pero vamos, s por diferentes razones por las que ahora paso a explicarle. Martes 31 de mayo, mañana empieza el mes de junio y miren ustedes yo les contaba a las 6 de la mañana que los criterios periodísticos, que para jerarquizar la información, pues van desde la inmediatez en el espacio y en el tiempo a otros criterios más hondos y profundos que tienen que ver con dimensión de las noticias, el número de personas a las que afecta, etcétera, etcétera. Y hoy aquí encima de la mesa, si quieren que le diga, yo tengo el 25% del castellano en Cataluña, tengo la cumbre de la OTAN, tengo la cola de las cosas que han pasado en Francia, tengo el petróleo de Rusia que va a ser suspendida su importación por vía marítima en la Unión Europea… pero créanme ustedes que lo que afecta a todos, fundamentalmente a todos, no es ni una cosa ni la otra. Es lo que ayer le contábamos a las 9 de la mañana: la carestía de la vida. La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, por mucha propaganda que le eche Moncloa o quien sea, es que todo está más caro, tan caro que hoy hay, el diario sanchista de la mañana se preocupa mucho de las elecciones en Colombia, que no digo yo que no; pero no dice ni media palabra de que en España la inflación ha subido al 8,7%. Para que se hagan una idea de lo que les inquieta al asunto, que prefieren no menearlo mucho y no recordárselo a la gente. Pero a usted no hace falta que se lo recuerden, usted lo sabe, porque sabe que desayunar hoy le va a costar más. Sin embargo el dato adelantado de mayo vuelvo a registrar un repunte, en lugar de constatar otra bajada, demuestra que este problema es muy serio, que viene para quedarse una temporada larga.