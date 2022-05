Herrera: “Ante la figura del Rey Juan Carlos y su posible vuelta, algunos actúan como perros rabiosos”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este martes 17 de mayo del 2022 que va a ser un día de nuevo con sol, otra vez vamos a volver a tener sol ahí donde ayer no había y altas temperaturas en toda España. En esta España… hay una España, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hay una España de Narnia, una España idealizada; que a veces vive de espaldas a la España real. Hay en España en los que los medios afines al Gobierno, como les incomoda vivir en España del 2022 decide mudarse a la España de 2014, porque en 2014 se vivía mucho mejor y estos andan con los audios de cuando Cospedal o Esperanza Aguirre le dijeron no sé qué al excomisario Villarejo y hoy lo manejan a cuatro columnas el diario sanchista de la mañana por ejemplo. Los medios afines al Gobierno tienen esos audios porque el sanchismo ha decidido activar la tecla de la corrupción para que no se hable de lo que Sánchez no quiere que se hable, que es de la España de 2022, la que está dejando como un erial, está ciertamente el Partido Socialista con un desespero poco disimulado, muy poco disimulado.

Veremos a en la próxima cita, que es la cita andaluza, exactamente por dónde sale el sol y por donde les calienta o no les calienta. Así que si queremos sobrevivir mentalmente a este régimen político mediático, lo mejor es desarrollar la pericia de distinguir lo amable de su reverso, así como la cara oculta del sanchismo, que siempre tratan de escondernos.