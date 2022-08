Barbosa: “El espectáculo de Barcelona es lo más vergonzoso que se ha visto en este país en muchísimo tiempo"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 18 de agosto de 2022.

Hay días que uno se levanta de la cama y le da por pensar. ¿Sabes eso que te quedas un poco ensimismado, sentado al borde de la cama antes de que el cuerpo arranque? Pues un poco así. Y, de repente, te viene a la cabeza algo que escuchaste en la radio o que has visto en la tele y te preguntas a ti mismo: "¿Y a mí si me pasa eso, qué es lo que haría? ¿Cómo reaccionaría?".

Por ejemplo, imagínate que eres bombero en la Comunidad Valenciana y estás con tu familias disfrutando de unas merecidas vacaciones en la provincia de Castellón. Y resulta que te dicen que los bomberos que no estén de permiso, si quieren, solo si quieren, porque no se les obliga, que sería de gran ayuda que se incorporen a la lucha contra el fuego de Bejís.

¿Tú que harías? Le dirías a tu familia: pues nada, me voy. Cambio mis vacaciones, por ese infierno en el que muchas veces te juegas el tipo. Pues seugramente dirías que sí, porque si has elegido ser bombero es porque estás hecho de otra pasta, y el deber es el deber, y además te duele que se queme tu tierra.

Son ya 12 mil las hectáreas que se han quemado entre Alicante y Castellón. Lo de Bejís sigue siendo lo más complicado y ahora en seguida actualizamos datos. Y además seis personas siguen ingresadas, tras el episodio del tren que casi se mete en pleno incendio y tuvo que dar marcha atrás, no sin que antes, una serie de pasajeros salieran del tren, campo a través, en medio del pánico.

Esa sería otra buena pregunta: "¿Tú qué hubieras hecho, si te toca ser la maquinista de ese tren? ¿Y cómo pasajero, cómo te hubieras comportado?" Pues seguramente, hasta que no te ves en una igual, no sabes cómo podrías reaccionar. De hecho, por no saber, no sabemos todavía, a ciencia cierta, qué pasó realmente en ese tren.