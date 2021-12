Barbosa: “La clave es que la velocidad de la recuperación económica está siendo mosqueantemente lenta”

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este jueves 2 de diciembre.

Suena esta alegre sintonía navideña, que nos ha preparado Carlos Herrera en este rato en el que nos ha dejado aquí, que vayamos tirando...

RAJOY ESTRECHA LAZOS ENTRE CASADO Y AYUSO

Que hay que ver, el apuro que pasó ayer el líder en la presentación del libro de Mariano Rajoy, donde hizo de presentador y donde pudo ser testigo en primera línea, del baile de la Yenka entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

Claro, ellos tienen alguna diferencia a cuenta de quién debe ser presidente o presidenta del PP madrileño, pero odiarse no se odian pero, como se crea esa expectación de a ver qué cara ponen, si se hablan... pues al final, se hacen un lío con me pongo aquí me pongo allí, que hubo un momento que parecía que estaban jugando al gato y al ratón.

Bueno, las cosas de los periodistas, que nos fijamos en todo y que también nos acordamos de muchas cosas.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Como de aquella matraca, de aquella letanía con la que el Gobierno nos martilleó en verano: “ahora lo que toca es vacunación, recuperación…. recuperación, vacunación.... vacunación, recuperación...”. Ciertamente, el Gobierno lo fiaba todo al fin de la pandemia y a la recuperación económica.

Pues nos hemos metido en diciembre, y resulta que la pandemia se ha enredado, ya se verá si de manera algo exagerada o no.

Pero, de momento, los contactos estrechos de positivos, y sospechosos de positivos, por ómicron van a tener que hacer cuarentenas de 10 días, con lo que eso puede implicar en el terreno laboral y familiar, ahora que nos habíamos acostumbrado a que, con la pauta completa, te librabas de cuarentena.

Y lo otro que tampoco chuta todo lo bien que quisiéramos los españoles es la recuperación económica. Por lo menos a la velocidad que será deseable.

Aquí, nos tememos que el Gobierno se ha topado con esa vieja dama que se llama “realidad”. Y que no se deja avasallar por el voluntarismo de un Gobierno, que sigue atrapado en sus previsiones del mes de abril. Sánchez se agarra al mástil del 6'5%, por más que la OCDE ha sido el último organismo en rebajar su pronóstico de este año para España a tan solo un 4'5%.

El presidente estaba en Egipto y lo que decía para finales de este año lo empezó a decir para el año que viene, para 2022, aunque la OCDE cree que la recuperación, realmente, no llegará a España hasta 2023.

Y eso se une a las rebajas que ya había hecho el Banco de España, el FMI, Funcas y la Comisión Europea.

Pero todas esas rebajas, por lo menos de puertas hacia fuera, no parecen hacer mella en el optimismo de Sánchez, Nadia Calviño o Yolanda Díaz, que hoy aprovechará que los datos del paro de noviembre van a ser positivos para dar a entender que la recuperación es histórica y tal y cual.

Lo que pasa es que ese argumento, como sabemos, tiene su parte de verdad y su parte de trampa.

Y es que, seguimos en una recuperación histórica, porque el desplome fue histórico. Aquí la clave es que la velocidad de esa recuperación está siendo mosqueantemente lenta. Y, ojalá, ojalá, las previsiones se equivocasen y el Gobierno acierte, por el bien de todos, pero difícil parece.