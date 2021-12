Rajoy, en COPE sobre Don Juan Carlos I: "Si de mí dependiera, el Rey emérito seguiría en España"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido este miércoles la figura de Don Juan Carlos I y ha sostenido que si de él hubiera dependido, el Rey emérito seguiría en España. En una entrevista en COPE con Carlos Herrera, el exlíder del PP considera "un atropello" todo lo que está pasando con Don Juan Carlos. "Nos hemos acostumbrado a vivir en un ambiente inquisitorial. Don Juan Carlos fue el artífice de la transición a la democracia en España. Tuvo todo el poder y se lo cedió al pueblo español. Y hay que recordar que ni ha sido imputado ni ha sido condenado por las cosas de las que se le acusa. Hagamos, por tanto, un juicio global. Yo creo que la historia pondrá a Don Juan Carlos I en su sitio", ha dicho.

Al igual que hace en su último libro - "Política para adultos" - el expresidente del Gobierno ha criticado muy duramente a los líderes y partidos "populistas". "El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir", ha dicho. Y ha focalizado su discurso, principalmente, en Podemos. "Aparte de decir que el mundo empezaba con ellos y que todo lo que hicimos en el 78 estaba mal, nos prometían un mundo idílico. Y sus aportaciones cuando han gobernado son mínimas", ha dicho. "Yo siempre desconfío de aquellos que siempre buscan enemigos y les echan la culpa de todos los males. Los malos son todos los ciudadanos a los que la vida va bien y los buenos eran los de Podemos y los que compadreaban con ellos. Pero eso pasa también con Maduro en Venezuela, con López Obrador en México y con aquellos que dividen entre buenos y malos", ha dicho.

Para Rajoy, Trump también fue un "populista". "Lo lamentable fue no reconocer que Biden había ganado las elecciones y organizar un espectáculo poco edificante para un país como EE.UU. Eso sí, he de decir que apoyó mucho a nuestro país en un momento muy difícil y como presidente del Gobierno de España no tengo ninguna queja", ha dicho.

RAJOY, SOBRE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ: "NO ES SERIO"

En cuanto a la actualidad política, Rajoy ha lamentado que la gobernabilidad de España "dependa de Bildu", que haya desaparecido el bipartidismo y que Sánchez no gobierne con responsabilidad. Además, acusa al socialista de formar una coalición de Gobierno muy dañina para España." Cuando uno se asocia con partidos como Bildu es muy difícil llegar a consensos nacionales. No se mira al futuro ni se pretende construir. Así es muy difícil conseguir grandes pactos", ha dicho. Y ha hecho una comparativa entre Rubalcaba y Sánchez. "Rubalcaba era un adversario formidable y una persona con la que se podía hablar. Era un tipo que se estudiaba los temas y que estaba en el interés general. Este Gobierno de 23 carteras, muchas sin contenido ni competencia, no me parece una forma seria de gobernar", ha explicado.

Para Rajoy, es muy peligroso que Sánchez intente eliminar "cosas que funcionan" como la reforma laboral. "El Gobierno va a tener que reducir el gasto y hacer reformas. Pero no se debe actuar con sectarismo. Se puede salir de la crisis, pero no haciendo demagogia", ha dicho.

Por último, el exlíder del PP ha augurado que Casado será el próximo presidente de España y ha evitado entrar en la polémica entre el actual líder de su partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Las cosas acaban arreglándose", ha dicho escuetamente.