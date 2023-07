Ferrari, sobre Sánchez: "El que lleva una mochila llena de indecencia, más pesada que la de Sísifo, es él"

Aunque en el actual y corrompido CIS se desecha la casquería, las tripas de sus encuestas ya ven mano para la Moncloa, quienes saben de demoscopia han detectado que en ellas (en esas tripas) se oculta que el PP aventajaría con cierta holgura a la suma de Sánchez y Yolanda.

Yo creo que el próximo destino de Tezanos, en el caso de que gane el centro derecha, será Masterchef, dada su habilidad para cocinar, aunque, eso sí, engañe con los ingredientes.

Pero ya he dicho que no me interesan tanto las encuestas como los recuentos.

Aunque estamos a la vuelta de la esquina del debate del próximo lunes, en el que Sánchez, animado por sus innumerables palmeros, los de sueldo público y los que ponen el cazo intentando disimular su postura del egipcio en las terminales mediáticas adictas, ya auguran una victoria aplastante sobre Feijóo, y por lo tanto, un cambio que lo mantendrá en su despacho de Moncloa.

Pero si mantiene su discurso de siempre, y ese punto de chulería y de sobrado, abusando de insultos y provocaciones, puede encontrarse con un Feijóo al que le basta con enumerar el catálogo de insensateces sin inmutarse.

Recuerden que Sánchez, en un debate anterior, llamó indecente a Rajoy, que casi pierde el equilibrio y se cae de la silla. Pero ahora, el que lleva una mochila llena de indecencia, más pesada que la de Sísifo, es él.