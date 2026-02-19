Juanma Castaño: "De tres fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid en el mercado de invierno solo juega uno"

El Atlético de Madrid acabó empatando a tres con el Brujas en el encuentro correspondiente a la ida del playoff de acceso de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los rojiblancos llegaron a dominar el encuentro por 0-2 antes del descanso gracias a los goles de Julián Álvarez - de penalti - y de Lookman, sin embargo, en los primeros minutos del segundo acto, los belgas lograron igualar el partido.

En el minuto 79 llegó el 2-3 a favor de los colchoneros tras el autogol de Ordóñez cuando intentaba despejar el balón ante la oposición de Sorloth.

Cuando parecía que el Atlético defendería una renta de un gol en el encuentro de vuelta del próximo martes en el Metropolitano, los locales consiguieron poner el 3-3 tras un tanto de Tzolis en el minuto 90.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Tzolis celebra el 3-3 del Brujas contra el Atlético.

ONCE DEL ATLÉTICO

Diego Pablo Simeone salió al estadio Jan Breydel con su once de gala, con Antoine Griezmann como principal novedad y con la primera titularidad en la competición europea para el autor del segundo tanto rojiblanco, Ademola Lookman.

Los rojiblancos salieron con: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

A raíz de los jugadores utilizados por Simeone, tanto en este partido como en los anteriores, Juanma Castaño, director y presentador de El Partidazo de COPE, realizó una reflexión sobre el mercado de fichajes de invierno.

"De tres fichajes del mercado de invierno juega uno. No pasa nada porque sabíamos que no eran para solucionar problemas inmediatos, problemas urgentes, y que Vargas y Mendoza no podían solucionar problemas inmediatos. Y en el caso de Mendoza, está lesionado Barrios y no juega Mendoza", apuntó Juanma.

EFE Rodrigo Mendoza posa con la camiseta del Atlético en su presentación.

"Lo único que digo es que de tres fichajes de invierno, dos no resuelven problemas inmediatos. El mercado de invierno es para resolver problemas inmediatos, no para invertir de cara a futuro", sentenció.