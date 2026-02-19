Juan Toral es médico y se fue de Úbeda a trabajar a Catar: "Gano cuatro veces más que en España y aquí está el handicap de que no hay impuestos; allí hacía más de diez noches al mes fuera de casa"

En medio de la huelga de médicos que afecta a la sanidad pública en España, con miles de citas y operaciones canceladas, surgen testimonios que reflejan el profundo malestar del sector. Uno de ellos es el de Juan Toral, un médico de familia de Úbeda (Jaén) que, tras sentirse como "uno de los músicos del Titanic" viendo hundirse el sistema, ha decidido mudarse con su familia a Catar. Su caso, expuesto en 'Mediodía COPE', ilustra la fuga de talento que sufre el país.

Según ha relatado Toral, la decisión fue el resultado de "chocarme muchas veces frente a la administración" para intentar mejorar unas condiciones laborales que considera imposibles de cambiar. A pesar del miedo de salir de su zona de confort, este médico ha antepuesto su propia salud y bienestar, reconociendo la paradoja de recomendar un estilo de vida saludable que él mismo no podía seguir. "Cada día que pasa estoy más convencido de que la decisión que tomé personalmente fue la correcta", ha afirmado con rotundidad.

De guardias de 24 horas a turnos de siete

El cambio en su día a día ha sido radical. "Llevo 10 meses durmiendo todos los días en mi casa", ha explicado Toral, contraponiendo su nueva vida a las interminables guardias de 24 horas en España. Ahora trabaja en un centro de salud público en Doha con una jornada de siete horas en turno de mañana o seis por la tarde, lo que le permite dedicar a cada paciente 15 o 20 minutos, un "tiempo de calidad" impensable en su anterior puesto.

Este nuevo ritmo choca frontalmente con la situación en España, donde los médicos se ven "abocados a resumir todo al reduccionismo de tú me cuentas algo rápido, yo te receto algo aún más rápido, y que pase el siguiente". Toral también ha destacado la mejora en seguridad, dejando atrás un entorno en su anterior trabajo en Gran Canaria donde eran habituales las "intoxicaciones, peleas, agresiones" y las amenazas de pacientes.

Cuatro veces más sueldo y sin impuestos

La diferencia económica es uno de los puntos más llamativos. A la pregunta de Pilar García de la Granja sobre su salario, Toral no ha dudado en responder. "Gano cuatro veces más que en España, y encima aquí está el handicap de que no hay impuestos", ha revelado.

El médico ha confesado sentirse en España como "el tonto útil del sistema", trabajando, según sus cálculos, hasta mediados de abril solo para pagar unos impuestos que, en su opinión, sirven para "tapar la excusa y la vergüenza de los políticos ineptos que tenemos". Para él, la decisión de marcharse ha sido un "compendio" de las malas condiciones laborales y el hartazgo con la clase política.

La paradoja de la acreditación de títulos

Juan Toral también ha señalado la paradoja del sistema de convalidación de títulos. Mientras que en Catar tuvo que pasar un proceso "complejo y largo" de más de ocho meses para acreditar su formación, ha criticado que en España, ante la fuga de médicos, se está permitiendo que "profesionales de dudosa acreditación" pasen consulta. Considera que esto supone un agravio para los médicos formados vía MIR, que ven cómo otros profesionales sin las mismas competencias "están cobrando incluso más".

Finalmente, el doctor ha querido enviar un mensaje de apoyo a sus compañeros en huelga, subrayando que sus reivindicaciones van más allá de lo salarial. "Esta huelga es una cosa que va mucho más allá, porque la salud de los pacientes está en juego y porque en un futuro cercano, como esto siga así, por desgracia, van a faltar profesionales", ha concluido.