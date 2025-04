La tradición que mantiene Menorca por sus habitantes británicos y que no conocen en otros lugares de España: "No se dan cuenta"

Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación en 'Herrera en COPE'. Este martes, nos habla sobre el 'Fool's Day': ¿qué es? Lo cierto es esta tendencia da carta blanca para que la gente pegue sustos con fake news.

Sierra dice, en un tono claro de broma, que la culpa es de los franceses. Explica que hasta 1564 "no se celebraba en Francia el 1 de enero. Con los ajustes de calendario que se hicieron en el XVI se determinó que el 1 de enero sería el Día de Año Nuevo. Pero los colonos franceses en los actuales Estados Unidos no se enteraron. Los llamaron los locos. De ahí viene la fecha 'el día de los locos' (Fool's Day). De gente que no se entera de los ajustes y de las noticias. Ha dado pie a historias tremendas".

Por ejemplo, uno de los primeros asuntos conspiranoicos que está en la mentalidad de mucha gente es el caso de "Alternativa 3. Fue un documental que se estrenó en la televisión británica. En un programa de ciencia. Se hablaba de una conspiración por el cambio climático en la Tierra, hablamos del año 1977. Decían que lleva a las élites del planeta a conseguir una segunda carrera espacial para instalar bases en la Luna y en Marte para salvar a los elegidos".

Pues esto surge como una broma del Fool's Day. Lo que pasó es que se retrasó. No se estrenó el 1 de abril. Y se montó la mundial. Es decir, "todas las televisiones del mundo se hicieron eco del asunto. Lo emitió TVE. Un escándalo mayúsculo. Fue el primer momento en el que los latinos, españoles, empezaron a hablar de este día, que no estaba en nuestro mapa".

"TENEMOS UN PROBLEMA CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE ESTE TIPO DE BROMAS"

En Baleares se celebra este día. ¿Lo sabías? En Menorca se llama Dia d'enganar, explica Cristina Requena (compañera de COPE Baleares) que "es una de las cosas que perduran por la presencia de los británicos en la isla. Desde hace unos 40 años, los niños no hacen esas bromas. Hoy en día, solamente los medios de comunicación mantienen la tradición de gastar bromas. El Diario de Menorca ha publicado una de esas noticias".

Añade que, un año, hicieron una de estas bromas en COPE Menorca. Dijeron que el ayuntamiento vacunaba gratis "y la cola daba la vuelta a la manzana. No se dan cuenta. Ellos tragan".

El riesgo de esto, reflexiona Sierra, es que las noticias locales en sí ya no existen. Y se lo toman como a "título de noticia real. Tenemos un problema con respecto a la administración de este tipo de bromas".

En 1950, volviendo con el Fool's Day, recordaba Sierra que se publicó una imagen ficticia y "fue replicada por la prensa internacional. Son noticias fueras de contexto. Que generan bulos o leyendas. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero pueden llegar a crear conflictos". De hecho, en el Estado de Alabama dijeron que iban a votar para cambiar el valor del número pi y "hubo protestas de algunas universidades".