El indicio más extraño que intriga a los familiares del MH370, el avión desaparecido en Malasia hace 11 años: "Es una anomalía tremenda. Estaban conectados, no contestaban, pero recibían llamadas"

Más de una década después de la inexplicable desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, el caso se reabre. El periodista y escritor Javier Sierra, en su sección 'Lo Misterioso' del programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, ha desgranado las claves de la nueva búsqueda que la empresa norteamericana Ocean Infinity iniciará este mismo mes para intentar resolver uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación.

Las claves de un caso sin resolver

ESCUCHA EL PODCAST Se reanuda la búsqueda del vuelo MH370 Lo misterioso' con Javier Sierra Escuchar

Se perdió el contacto con el Boeing 777 el 8 de marzo de 2014. A bordo viajaban 239 personas, y desde entonces, sus familiares no solo claman por una respuesta, sino que acusan a las autoridades de Malasia de "ocultación" de información. El caso está plagado de incertidumbres y anomalías que han alimentado todo tipo de teorías a lo largo de los años.

Una de las más extrañas es que, horas después de darse por desaparecido el avión, los teléfonos móviles de algunos pasajeros seguían dando señal y recibiendo llamadas, aunque nadie contestaba. Como ha recordado Sierra, este hecho "tremendo" generó una enorme angustia en las familias y nunca ha tenido una explicación lógica.

Las principales hipótesis: del secuestro al derribo

Las teorías sobre lo que pudo ocurrir son variadas. Inicialmente, se pensó en un secuestro aéreo, una idea reforzada por el hecho de que la justicia francesa llegó a calificar el suceso de terrorismo. Otras hipótesis apuntan a un posible hackeo del avión para secuestrar a 20 trabajadores de la empresa de chips Free Scale, mientras que una de las más terribles sugiere que el avión pudo ser derribado por error durante unas maniobras militares conjuntas de Estados Unidos, Malasia y Tailandia.

EFE Aviones de Malaysia Airlines estacionados en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur

Esta última teoría ha ganado fuerza gracias a la investigación personal de Ghyslain Wattrelos, quien perdió a su esposa y dos hijos en el vuelo.

Según ha relatado Javier Sierra, fuentes de inteligencia francesas y malasias le sugirieron que "si quería saber realmente lo que pasó, tendría que preguntarle a los americanos". La sospecha es que el avión fue secuestrado, cambió de rumbo hacia una base militar norteamericana y fue derribado para evitar un peligro mayor, manteniéndose en secreto para evitar un escándalo internacional.

Una nueva esperanza tecnológica

La búsqueda se retoma ahora porque la empresa texana Ocean Infinity, especializada en la construcción de robots submarinos, ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Malasia.

La compañía asumirá todos los costes de la operación a cambio de una recompensa de 70 millones de dólares si logran encontrar el avión y una explicación a lo sucedido.

A partir del 30 de diciembre y durante 55 días, sus robots explorarán un área de 15000 kilómetros cuadrados del fondo marino. Este esfuerzo se diferencia de la masiva batida anterior de 120.000 km², que no arrojó resultados. Ocean Infinity confía en que "la tecnología de 2025 es infinitamente superior a la de 2014" y en el uso de inteligencia artificial para procesar los datos y, esta vez sí, tener éxito.

EFE Malaysia Airlines

El informe oficial de más de 500 páginas sobre el accidente concluyó de forma tajante: "este equipo ha sido incapaz de determinar la causa real de la desaparición del MH370". Ahora, con esta nueva expedición, renace la esperanza de que la caja negra y los restos del fuselaje puedan finalmente encontrarse y ofrecer las respuestas que las familias y el mundo llevan esperando desde hace once años.