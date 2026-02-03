"Es un cambio radical, un proyecto de código abierto; esto significa que no hay secretos: está la mitad del planeta implicada en la fabricación de esta máquina"

En un pequeño pueblo cerca de Marsella, siete de las mayores potencias mundiales —Estados Unidos, China, India, Rusia, Japón, Corea y la Unión Europea— colaboran en un proyecto único: fabricar un sol en miniatura. Se trata del ITER, una instalación científica que, según ha explicado el periodista Javier Sierra en el programa 'Herrera en COPE', alberga "la que es la máquina más grande y más compleja jamás construida por el ser humano", con el objetivo de resolver los problemas energéticos del planeta.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Proyecto: fabricar un Sol Lo misterioso' con Javier Sierra Escuchar

El Tokamak: un gigante magnético

El corazón del proyecto es el Tokamak, una palabra rusa que significa "cámara toroidal de bobinas magnéticas". Este donut gigante y hueco, conformado por más de diez millones de piezas, inyectará una pequeña cantidad de gas con hidrógeno para compactarlo y fusionarlo, alcanzando una temperatura de 150 millones de grados, diez veces superior a la del núcleo del Sol.

La que es la máquina más grande y más compleja jamás construida por el ser humano"

El principal desafío es la gestión del calor. Para evitar que la máquina se derrita, el plasma generado por la fusión debe levitar, contenido por los imanes más grandes del mundo. Según Sierra, este material "en ningún momento puede tocar ninguna de las paredes, porque la destruiría en el acto", por lo que los campos electromagnéticos son la clave para el éxito del reactor.

Hacia una civilización de Tipo 1

Aunque la inversión inicial se calculó en 20.000 millones de dólares, Estados Unidos estima que el coste final alcanzará los 65.000 millones de dólares. Los responsables del proyecto califican la cifra como un "precio de ganga", ya que equivale al gasto mundial de energía durante solo tres días. Se espera que el ITER esté completamente funcional hacia el año 2039, a pesar de acumular tres años de retraso.

Javier Sierra con Alberto Herrera, en 'Lo Misterioso' de 'Herrera en COPE'

El ITER es un proyecto de código abierto, lo que significa que la tecnología desarrollada estará disponible para cualquier país. Este avance podría convertir a la humanidad en una civilización de Tipo 1 en la escala de Kardashev, capaz de aprovechar toda la energía de su planeta. Esto abriría la puerta a hitos como naves espaciales con combustible casi ilimitado o colonias autosuficientes en Marte.

El debate: entre la proeza y el escepticismo

A diferencia de la energía nuclear de fisión, que genera residuos radiactivos peligrosos, la fusión nuclear es un proceso limpio. La pequeña radiactividad que produce se extingue con el tiempo y, en caso de accidente, el reactor se apagaría de inmediato. España participa en el proyecto a través de la UE con empresas como Ferrovial e Iberdrola.

A pesar de la enorme inversión y los avances, existen escépticos, incluyendo premios Nobel de física que dudan de su viabilidad. Sierra comparte una reflexión filosófica que también se hacen los ingenieros del proyecto: "Ahora estamos construyendo algo como para sustituir a dios". Una idea que, según el periodista, demuestra cómo la ciencia y la fe se acercan para debatir los grandes desafíos de la humanidad.