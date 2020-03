Los oyentes de 'Herrera en COPE': "No tenemos miedo"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Pituca desde Valladolid “que no todo el mundo fue histérico, que si de un día para otro te dicen que pasa de comer una persona en casa a comer cuatro o cinco, tendrás que hacer la compra y organizar la semana”

María Victoria desde Madrid “no tenemos miedo, estoy ahora mismo en la Plaza de Colón, la gente circula sin mascarilla, no tenemos miedo al virus ni al desabastecimiento, queremos estar preparados por si nos dicen que no podemos salir a la calle para que no se expanda el virus”

Vidalina, una gallega en Barcelona “que si ahora esto se va complicando y no hay suficientes médicos en Barcelona que hablen catalán o en Galicia que hablen gallego ¿Se podrán llevar médicos de toda España y no importará como hablen sino que curen a la gente? Verán que todos unidos somos mucho más fuertes”

Teresa de Madrid “la gente no está concienciada, la gente que tose te lo echa casi encima, hay que ser más cauto”

Carlos desde Tenerife “se recomienda que quien tenga síntomas de coronavirus se quede en su casa, pero las empresas exigen un parte de baja firmado por el médico antes de los tres días y eso obligaría al enfermo a acudir al médico ¿Cómo se solucionaría eso?”

Marta desde Canarias “¿No sería conveniente que quienes llevamos tratamientos de por vida, tuviésemos la receta electrónica sin necesidad de ir a renovarla, al menos de momento, al centro médico?”

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor