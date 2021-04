Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Su Sanchidad se convertirá en Topo Man tras el 4M"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Nuestros oyentes comienzan este lunes con el tema de las pensiones. Desde Burgos, Fran no está a favor de que “existan pensiones de 3.000 euros y pensiones de 600 euros... Las pensiones tenían que tener un límite y a partir de ahí las personas que quieren ganar más dinero o ingresar más dinero, hacer un plan de pensiones privado. Pero las pensiones tendrían que ser como cuando recibes el paro que tienes un límite máximo”.

Conchi de Reus dice que “nosotros ganamos una porquería, los pensionistas y no podemos ir a ningún sitio porque entonces la paga nos vuela. ¡Que vergüenza! Es vergonzoso lo que está pasando”.

“¿Cómo tienen la poca vergüenza de reunirse para hablar de pensiones? Pero si lo único que no se ha bajado, ni se ha tocado, ni se ha tenido el pensamiento de bajar desde que ha empezado la pandemia son los sueldos de los políticos. El gasto político no es que haya bajado, es que ha aumentado”, añade David desde Gerona.

Además, Pedro Sánchez es el protagonista de muchos de los mensajes. Desde Cádiz, Carmen se pregunta: “¿Este señor sabe la cantidad de parados que hay en España? La cantidad de criaturas que se han quedado en el paro, la pandemia tan horrorosa que está todavía que es que está. ¿Este señor se ha dado un paseíto por las colas de la vergüenza, las colas del hambre?”.

“No nos preocupemos por Sánchez que ahora va a dar mucho la lata haciéndose el importante. Pero como pierdas las elecciones, va a pasar de Su Sanchidad a Topo Man. Se va esconder y no va asomar la cabeza en un mes y medio”, opina José María de Barcelona.

“Esta gente del gobierno dice que va a subir los impuestos. Y, sobre todo, el de sucesiones. Está claro y es evidente que es para trincar dinero. Para seguir gastando. De algún sitio tienen que sacar la pasta. Y a aparte de que, si no pueden pagar ese impuesto, quedarse con la casa”, dice Javier desde Málaga.

La preguntita del día a Herrera la manda Rafa de Córdoba: “¿Qué pasa con Benito? ¿Qué pasa con la purga de Benito con el desbrozamiento de antenas? Me tiene un poco preocupado. El segundo año que no se produce. ¿No me lo habrás puesto en un ERTE? Carlos, por favor”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.