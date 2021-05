Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Que vaya Vacunator a darse un baño de masas a San Isidro"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La propuesta del Gobierno de subir las cuotas a los autónomos sigue trayendo cola. Mercedes, una autónoma de Cádiz, nos cuenta su situación. “Trabajo 18 horas diarias de lunes a domingo y tengo dos trabajadores. Y ahora me han obligado a hacer a uno fijo y a las dos semanas se me ha dado de baja. Después se podrán a decir que las estadísticas dicen que no se cuántos trabajadores se han hecho fijos y que todo va muy bien. Así que, me toca trabajar para pagarle a los trabajadores porque ellos cobran más que yo”, explica.

Desde Granada, Ramón hace referencia al Plan de Recuperación que el ejecutivo ha enviado a Europa. “Que el Gobierno ha mandado farfulla y literatura a Bruselas para el tema de los dineros. Pues ya está, nada nuevo, se lo darán. Porque Zapatero mando farfulla e hizo mil tonterías y le dieron el dinero”, dice.

“Todo lo que hablan de subir impuestos nos lo meten de aquí a dos años. ¿Eso qué quiere decir? Que están mirando de nuevo a las elecciones. Les damos igual los ciudadanos. De aquí a dos años, si ellos vuelven a ganar, nos meterán esos impuestos y dirán que ya nos avisaron. Que os aguantáis”, cree Loren, un camionero en ruta a Portugal.

“No hay nada, ni la corrupción es peor que un mal gestor. En política les recuerdo a Maduro. Por ejemplo, en la banca a Ángel Ron o los presidentes de las antiguas cajas de ahorro. Lo peor para un país, para una empresa, para todo… Es un mal gestor”, opina Miguel desde Oviedo.

José de Madrid tiene ciertas dudas con la gestión de las vacunas. “Si la comunidad europea nos proporciona las vacunas y luego las administran las comunidades autónomas… ¿De qué presume Sánchez el vacunador?”, se pregunta.

“Vacunator está contando los días que faltan para la supuesta inmunidad, ¿no? Pero los muertos no los ha contado. Es que eso es muy triste, ¿verdad?”, dice Vicente del Cabañal.

“Yo le daría un consejo a Vacunator. Que se vaya mañana con sus amigos a la pradera de San Isidro a celebrar el patrón de Madrid y experimente de primera mano el cariño y la devoción que le tenemos los madrileños. Porque oye, a ver si las elecciones han sido un pucherazo”, propone José de Madrid.

Y como cada viernes, Alberto Herrera le lanza a su padre la preguntita del día. “La que se está liando con el cambio de look de Pablo Iglesias. Yo no puedo evitar recordar el día en el que me llevé uno de los mayores sustos de mi vida. Entraste por la puerta de casa como Mortadelo, sin pelo y sin bigote. ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Hubo alguien que vilmente te dijo que eso te quedaba bien?”, suelta.

Acabamos la tertulia con los oyentes que tiran de guasa. Jesús de Madrid, sorprendido ante las afirmaciones de la Generalitat que asegura que la tortilla de patatas fue inventada por un catalán de Lérida en el siglo XIII. Jesús tira de ingenio y dice que “Gandhi era catalán, era de convergencia. Esto lo demuestran las múltiples imágenes de Gandhi, que era un señor muy de estar sentado (…) en lugar de trabajar. Y probablemente haya otro estudio en camino que es demostrar que Martin Luther King también era catalán. Y que su color no era por su raza sino porque vivía en la Costa Brava”.

Jesús Mari desde San Sebastián bromea y explica con ironía que el “el Gobierno va a eliminar los radares de velocidad de la carretera porque considera que los ciudadanos ya somos lo suficientemente responsables como para no superar los límites. Ahora en vez de ponernos multas por radar, como saben que somos responsables y que somos adultos, van a hacer campaña para pedirnos, por favor, que no vayamos rápido. Pero los radares los quitan porque confían en nosotros”.

El broche de oro lo pone Sheila de Barcelona que se declara al líder. “Sigo enamorada de Herrera y mi proposición de matrimonio sigue en pie”, confiesa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.