Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Que se vaya ya Pablo Iglesias y al salir que cierre la puerta"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy viene marcada por la noticia de que Pablo Iglesias, finalmente, tendrá que dejar su cargo en el Gobierno antes de lo que él esperaba. Tendrá que decidir cuándo, pero ya no le queda tiempo.

El primero de los bloques temáticos tiene que ver con las restricciones de movilidad, que no paran de levantar polémica en comparación con las facilidades que tienen los turistas para venir a nuestro país.

Rafa de Zaragoza comenta que “a mi lo de la entrada de extranjeros en el país me parece vergonzoso. En otros países tienes que ir con una PCR y, además, hacer una cuarentena en un hotel pagado por ti y otra PCR después para poder estar. O todos moros o todos cristianos, señores, que todos somos españoles”.

Astrid de Madrid defiende que “lo que está pasando es que nos están aplastando los derechos fundamentales. No nos pueden restringir el movimiento en España, es un derecho fundamental. Hay que leerse la Constitución”.

Por su parte, Alejandro de León tiene claro que “le importan muy poco los muertos que haya. Están dejando entrar gente sabiendo que van a contagiar mucho más a la Comunidad de Madrid que en otros sitios y posiblemente con cepas nuevas”.

Sobre este tema también versa la preguntita del día, que lanza María José de Segovia y dice así: “¿No le parece una vergüenza que a este presidente del Gobierno no le importa que Madrid tenga abierto el aeropuerto a ver si así suben los contagios?”

El segundo de los temas de hoy tiene como protagonista al hasta ahora líder de Unidas Podemos, así como las consecuencias que han tenido tanto sus decisiones como sus palabras. Así, Marcos de Granada se cuestiona con ironía si “¿se sabe cuándo han sido las primarias de Unidas Podemos? ¿Cuándo ha habido primarias para la Comunidad de Madrid, para ser candidato a la Comunidad de Madrid? Por favor, estoy muy interesado en saberlo. Si no han sido, ¿cuándo van a ser? Gracias, es una información que me tiene en vilo”.

Gerson de Elche celebra esta anticipada salida y le comenta que “señor Iglesias, ahora cuando se vaya cierre la puerta, pero para no volver jamás. ¿Vale? Adiós, pajarito”.

Faustina de Huesca alucina con que “el señor Pablo Iglesias, que aspira a ser presidente de la Región de Madrid, de la Autonomía de Madrid, ni siquiera se sabía, o se sabe, la Ley electoral. ¡Es que es algo alucinante!”.

El tercer bloque de hoy tiene que ver con las ‘Azúcar Montero’, como las ha bautizado Herrera, y lo que han dicho las ministras estos últimos días. Ángeles de Zamora tiene claro que “lo que necesitamos son personas que nos gobiernen, no sinvergüenzas de estos que lo único que hacen es sembrar odio y calentar la calle”.

Mientras, Rocío de Madrid comenta la aparición televisiva de Irene Montero y dice que “en concreto Sálvame, convertido en adalid de la defensa del feminismo, de los malos tratos… Cuando en su cadena tienen programas en los que a la mujer la denigran totalmente. Pero esto parece ser que a los políticos les gusta mucho, llaman, opinan… No sé, a lo mejor algún día es probable que veamos un consejo de ministros allí en directo.

Por otro lado, José de Cataluña cuenta que “a la señora Irene Montero, hablando de la seguridad o inseguridad de las mujeres de Madrid, le podría explicar el macho alfa la seguridad que tienen las mujeres de Irán, o de Venezuela, o de Cuba, etc.”.

El último de los bloques de hoy es un variado de quejas, réplicas y opiniones sobre los distintos temas de actualidad. Antonio de Jaén reflexiona sobre que “habría que preguntarle a la señora Calviño qué opina sobre el informe del Banco de España. Ella que es una tecnócrata, que ha estado en Europa y sabe qué se cuece allí, que se moje porque la delataría notablemente”.

Ramón desde Andalucía tiene claro que “‘Uropa’, como dice una de las azúcar Montero, pues se va a tragar todo, llegamos tarde. Van a tirar del Plan E de Zapatero, harán corta-pega, cambiarán nombres y ‘chimpún’, con eso ya tiran”.

Por último, Esperanza desde Orense se cuestiona “si el dinero que venía en las maletas de Delcy que protegía tanto Ábalos, si es ahora para subvencionar las líneas aéreas de ese país. Porque si no de dónde quitan tanto dinero. Posiblemente sea eso, o tal vez no, no lo sé”.

