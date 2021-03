Los oyentes de 'Herrera en COPE': "No se pueden cerrar los bares otra vez mientras hay botellones"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

El primero de los temas de hoy tiene que ver con la pandemia, como no, y con todas las novedades, medidas y enfoques sobre la situación actual.

Carmen de Navarra se indigna y dice que “que vergüenza, se están echando los muertos del covid como si fueran pelotas de pimpón. Tu tienes tantos, yo tengo tanto, dos por uno, uno por dos, ganas tú… Esto es horroroso, horroroso moralmente”.

Juan de Córdoba tiene claro que “este ególatra, si está preocupado si vienen vacunas a España o no… ¡Eso no le interesa a él! Él se fotografió con una caja que yo no se si traía vacunas o traía un puñado y ya está. Él lo que está preocupado es en volver a encerrarnos otra vez, sobre todo a la Comunidad de Madrid. Como no la ha conseguido, va a ver si la cierra y la consigue”.

Josean de Pamplona comenta que “yo soy hostelero de Pamplona, nosotros tenemos un 2% como foco de contagio frente a lo que usted quiera de botellones. Y he visto botellones de 80 personas delante de mi bar, de chavales, y pasar la policía y no hacer absolutamente nada”.

El segundo bloque de hoy tiene como protagonista a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y sus palabras del otro día sobre la educación especial.

Así, Ángela de Granada aconseja que “la ministra de Educación que piense en las personas con discapacidad. Y que mira hacia el extranjero que, en Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, son los países donde están mejor cuidadas estas personas, tanto los mayores como los discapacitados”.

Teresa de Oviedo opina que “da vergüenza ver a esta señora. Y eso que está educada en colegios de pago y sus hijos igual. Se ve que la educación no es lo suyo”.

La preguntita de hoy, como cada viernes, la lanza Alberto Herrera y dice así: “¿A quién te llevarías al Camino de Santiago entre Echenique, Gimeno o Máximo Pradera?”.

Murcia sigue dando que hablar y por eso es la protagonista del tercer bloque temático de hoy. Evelyn de Valencia tiene claro que “vaya papelón el de la señora Arrimadas. Ha firmado su sentencia para darle la alcaldía de Murcia, que era un señor, para dárselo al PSOE. Ha sido la primera tránsfuga”.

Por su parte, Fran de Murcia comenta que “en fin, lo mejor de cada casa. Y va Ciudadanos y vota con ellos acompañado de Podemos. O sea, que han entregado un ayuntamiento a la extrema izquierda. Esto no se va a olvidar nunca aquí en Murcia, no, no”.

El cuarto tema del día le corresponde a Pablo Iglesias, nuevo candidato a la Comunidad de Madrid. Sobre esto ha opinado Yolanda de Valencia, que desconfía y dice que “habrá dejado el escaño y va a dejar la vicepresidencia, pero ya te digo yo que algo tiene escondido detrás para darnos una sorpresa. Y no quiero pensar lo que es, pero seguro que algo tiene pensado”.

Por último, Carolina de Tarragona dice que “este señor ha tenido acceso a una información privilegiada, que puede utilizar a su favor y en contra no solo de este gobierno, si no también a los que vengan después”.

