La Comisión de los Paisajes del Olivar decide retirar la candidatura a Patrimonio Mundial

La comisión institucional encargada de los 'Paisajes del Olivar en Andalucía: Historia milenaria de un mar de olivos' ha tomado la decisión de retirar la candidatura a Patrimonio Mundial. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, presidió una reunión en la que participaron representantes de varias entidades implicadas. Según Reyes, tras analizar los acontecimientos desde la última reunión, se decidió retirar la candidatura debido a la oposición de agricultores, cooperativas y algunas organizaciones agrarias.



Reyes explicó que en una de las 14 zonas que componen la candidatura, específicamente en el componente 14 Campiñas de Jaén, un grupo importante de agricultores y cooperativas se opuso al proyecto. Subrayó que no se puede continuar con la candidatura en contra de la voluntad de los agricultores. La decisión de retirar el expediente fue propuesta por el presidente y aprobada por la comisión, y se comunicará tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España para su traslado a la UNESCO. Esta candidatura era la propuesta que España iba a presentar en la Asamblea de la UNESCO en el verano de 2025.



Reyes lamentó el trabajo realizado por la comisión y reiteró que la candidatura se había iniciado con buenas intenciones, pero si los agricultores no están de acuerdo, no se puede continuar con el expediente.



El expediente de la candidatura de los 'Paisajes del Olivar en Andalucía: Historia milenaria de un mar de olivos' fue enviado a la UNESCO en enero después de ser aprobado por unanimidad por la Comisión Institucional.