Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Menuda locura aprobar esa ley de autodeterminación del sexo”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes comentan los detalles la aprobación de la Ley Trans y de Igualdad LGTBI. “Surrealista lo que oigo ya en las noticias. Un tío se cambia de sexo a partir de 16 años puede acceder con ese nuevo DNI a los establecimientos y a los sitios donde solo podían acceder mujeres por su propia intimidad y libremente, de locos”, comenta Nacho de Cáceres.

“Que me reconozcan como un delfín, yo quiero ser un delfín y me identifico como un delfín. Tengo el derecho para que me reconozcan como un delfín y quiero que se hagan leyes para que a mi se me reconozca como un delfín”, dice en tono jocoso Marcos de La Coruña.

En esa línea envía su mensaje Luis del País Vasco. “Para que yo lo entienda… Yo, por ejemplo, he nacido en una ciudad y desde pequeño iba a Madrid y Madrid me encanta. Yo me siento madrileño, ¿no me pueden poner en el DNI que soy de Madrid?”, pregunta.

Por otro lado, muchos oyentes han plasmado sus dudas. “Con respecto al cambio de sexo, ¿eso significa que, si un maltratador se cambia de sexo en el DNI, ya no puede ser acusado por violencia de género contra su compañera? ¿Estamos locos?”, lanza Paco de Orense.

Francisco Javier de Huelva dice: “Si en un en un divorcio, yo me declaro mujer, ¿qué pasaría?”.

“¿Son conscientes en este gobierno el destrozo que van a hacer en el deporte femenino?”, añade Vicente de Miranda.

Para acabar, el tema de los jóvenes aislados en Mallorca sigue trayendo cola. “Si lo que pasa en Baleares hubiera pasado en Madrid, ¿qué pasaría ahora? Seguro que estaría todo el mundo echándole las culpas del rebrote de lo que han hecho, de por qué lo habéis hecho, de que lo están haciendo mal…”, se pregunta José de Murcia.

“El señor Simón habla de caldo perfecto, pero se olvida de que todos los que fueron a Baleares iban con la PCR negativa, luego allí se encontraron el foco. Los de baleares tienen la culpa”, añade José de Madrid.

“Si la gestión de este último brote originado en Mallorca lo llega a hacer una comunidad del PP, o dicho sea también Madrid o Castilla y León, habría que ver todos estos políticos que tanto cuidan de nosotros el grito en el cielo que pondrían”, finaliza Ana de Valladolid.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.