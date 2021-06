Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Mi marido murió, plancho yo pero no sé cómo pagar los recibos"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes se centran hoy en las polémicas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno. Carmen Calvo comentaba la nueva factura de la luz y opinaba que más allá de los horarios "el temazo" es quién plancha y quién pone la lavadora.

“Mi marido murió cuando empezó la pandemia. Tener que oír a esta señora decir que el problema de la factura de la luz es quién plancha de los dos, ¡ya quisiera yo tener ese problema! El problema que tengo es llegar a fin de mes, haciendo malabares para pagar las facturas. Y veo que llegará el verano y no podré poner ni el ventilador en las horas de mayor calor porque me subirá el recibo”, responde María de Madrid.

Josu de Barcelona deja clara su situación. “La ropa cuando estoy con mis hijos la plancho y la lavo yo, la mía y la de mis hijos y desde hace 7 años. Yo no se esta señora de dónde saca sus argumentarios tan feministoides para excusar la subida de la luz”, explica.

“Entonces, si me levanto a poner la lavadora, en vez de mi mujer, a lo mejor me hacen una rebaja o me hacen un descuento. Con el tema que está liando la tipa esta, tendré que levantarme yo entonces”, se pregunta Jeremías de Cáceres.

“Planchar si plancho alguna vez porque con esto de la buya, de la camisa, de que si no está… Pero mi pregunta, que no me lo ha aclarado la señora Calvo, es: si los varones pusiéramos más la lavadora, ¿tendríamos un descuentillo en la factura de la luz? Porque repartimos de nuevo tareas”, añade Alberto de Málaga.

Yolanda de Madrid se dirige directamente a Herrera. “Una preguntita, Carlos. Si pone la lavadora mi marido, ¿la luz es más barata?”, envía.

Encarna de Valencia está indignada con las declaraciones de la vicepresidenta. “Carmencita, ¿qué estás contándome tu de quién pone la lavadora? Si en tú casa seguramente te la pone una señora que tendrás asegurada. ¿Qué me estás contando? Si tú no se si sabrás que es una lavadora”, explica.

“Una pregunta para los contertulios. Si Pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas y a qué hora tiene que planchar Pancha para que la plancha de Pancha le salga de manera Pancha?”, bromea Eva de Gijón.

Por último, la preguntita del día la lanza Araceli desde Coruña. “Herrera, ¿tú usas la plancha para hacer algo más que gambas?”, dice al líder.

