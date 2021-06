Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Los indultos son el precio que paga Sánchez para ser presidente”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Comienza la tertulia con unas pinceladas sobre Pedro Castillo, el candidato presidencial de Perú. En una entrevista, Castillo era incapaz de acertar con el término monopolio. “Es porque saca un beneficio empresarial sin importarle el Estado”, define el candidato. Es entonces cuando el periodista le responde: “Eso no es un monopolio, un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través del que puedo acceder a algo. Si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar, entonces no es un ejemplo de monopolio, profesor”.

No es el único resbalón de Castillo. Es más, en la misma entrevista el de Perú llega a señalar el sistema de Singapur como modélico para su país. Rápidamente, el periodista deja claro lo ilógica que ha sido su respuesta porque el modelo de Singapur es un modelo completamente opuesto a lo que defiende Castillo. “Usted propone un estado estatista, eso no es lo que hizo Singapur. Singapur tiene una de las tasas de impuestos más bajas del mundo”, señala el periodista.

Por otro lado, los oyentes siguen con los indultos en la mesa de debate. “No nos equivoquemos, Pedro Sánchez está pagando la cuenta de lo que llevo a ser presidente del Gobierno. Indultos, vuelta de los fugados y, por último, referéndum pactado. Esas tres cosas las tiene que dar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que firmó para llevarle a ser presidente del Gobierno”, Jesús del País Vasco.

José de Madrid es muy directo. “Hola, señores del Gobierno. Si esto les parece que es como la transición, pues hagan como la transición. Convóquenos a un referéndum nacional sobre el temita de los independentistas, disuelvan cortes y acepten el resultado en unas nuevas elecciones”, manifiesta.

“A lo que nos está llevando es a despiezar el Estado español. Estos van a por todas. Así que, si el estado no se defiende, no se que pasará, ellos tienen carta blanca para hacer lo que quieran” , opina José de Tarragona.

A Paco de Andalucía le indigna que algunos sindicatos se muestren a favor de los indultos. “Soy un ugetista afiliado a la UGT desde hace 15 años. Es vergonzoso lo que está pidiendo mi sindicato. He pedido una rectificación al sindicato y se me ha negado. Así que le he dicho: o rectifican porque yo no he dado mi voto para esto, o me doy de baja en el sindicato”, explica.

Por último, el broche lo pone Carmen de Sevilla en referencia al debate de las vacunas a los futbolistas. “Había que haber vacunado a la Selección hace mucho tiempo. La selección es una marca, es nuestra imagen turística, entre muchas otras cosas, y creo que mueve mucho dinero” explica.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

